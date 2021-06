Jestřábí poselství Fedu poslalo vzhůru dolar, dopad na akcie není dramatický

Stabilní politika výhledově už nebude tak stabilní - útlum QE je ve hře už letos a sazby zřejmě půjdou nahoru rychleji. Takový jestřábí vzkaz vyslal včera americký Fed a trhům potvrdil, že přes veškeré uklidňování bylo dobré zachovat ostražitost.



Fed zvedl prognózu letošního růstu HDP i inflace, což nepřekvapí. Tezi přechodnosti zvýšené inflace pak upevnil výhledem na další roky, kde drobně zvedl odhad celkové PCE inflace, ale v případě jádrové PCE, kterou sleduje především, učinil jen kosmetické úpravy. V dalších dvou letech má být na 2,1 pct, tedy těsně nad cílem a bezpečně v toleranci.

To podstatné se událo v tzv. dots, tedy grafu budoucí trajektorie sazeb, jak je vidí jednotliví bankéři. Pro rok 2023 předpokládají rovnou dvojí zvednutí sazeb, zatímco předtím ještě v prognóze byla stabilita. Navíc 7 bankéřů čeká vyšší sazby už v roce 2022. Dva z nich rovnou o 50 bodů. Na druhou stranu dots neodhalí, jestli jde o hlasující, nebo nehlasující členy měnového výboru.

Spolu s posunem na sazbách můžeme předpokládat, že také útlum QE může začít o něco dřív. Předseda Powell ho navázal na další zlepšení trhu práce, přičemž do tohoto kroku zbývá několik zasedání. To však vůbec nevylučuje, že se QE začne zmenšovat už letos. Formální oznámení by mělo přijít několik měsíců předem, tedy nejspíš ve třetím kvartále.

Zajímavostí je pak zvýšení IOER, tedy úročení přebytečných rezerv bank u Fedu, o 5 bazických bodů. Fed tím reaguje na přetlak peněz na reverzním repu a potažmo na nechtěnou tendenci nejkratších mezibankovních sazeb mířit do záporu.

Dopad informací z Fedu na trhy nakonec nebyl nijak drtivý. Dá se říci, že centrální banka využila klidnějšího období na trzích, kdy jsou stále vysoké předpoklady o oživení a zároveň klesla inflační očekávání. Výnosy amerických dluhopisů jsou nyní na 2Y o 4 bazické body a na 10Y splatnosti asi o 8 bodů výš než před Fedem. Jde o velmi citelný posun, ale dnes už pohyb nepokračuje a naopak je lehce korigován. Akcie na Wall Street stihly do závěru smazat značnou část ztrát způsobených prvotním šokem. Výrazně však posiluje dolar, jenž své zisky vůči euru dnes rozšiřuje už k 1,1950. Evropské akcie otevírají s poměrně malými ztrátami - z klíčových indexů je na tom nejhůře AEX s -0,5 procenta.

Dnešní nové zprávy stejně jako data budou nutně ve stínu zpracovávání nových informací z centrální banky. Utahování měnové politiky se dostává na žebříčku aktuálních témat nahoru a sledovat se budou hlavně údaje z trhu práce. Je možné, že uklidňujícím komentářům J. Powella bude trh po včerejším jednání věřit o něco méně.

Změna trendu v měnové politice je pro trhy tím negativním směrem, zvedá riziko valuačních korekcí. Potenciál pro akcie se snížil spolu s tím, jak (už před včerejším jednáním) začalo být jasné, že další změna politiky bude směrem k utažení. To se jen potvrzuje, ovšem tržní tempo nastolené po startu z koronakrize bylo neudržitelné. Na druhou stranu Fed nemusí napáchat na akciích mnoho škod, pokud bude postupovat v souladu s ekonomickým oživením a udrží podmínky dál relativně příznivější, než ekonomika nutně potřebuje. To je věc, o kterou se centrální banka bude podle nás snažit.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 09:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4681 -0.1205 25.5333 25.4595 CZK/USD 21.3095 0.2305 21.3390 21.2400 HUF/EUR 353.3581 0.2159 353.6000 351.7500 PLN/EUR 4.5317 0.1410 4.5323 4.5235

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6847 0.1545 7.7110 7.6805 JPY/EUR 132.2338 -0.3412 132.7900 132.1468 JPY/USD 110.6390 -0.0303 110.7590 110.5950

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8552 -0.2577 0.8573 0.8547 CHF/EUR 1.0911 0.1104 1.0916 1.0893 NOK/EUR 10.1483 -0.2471 10.1860 10.1268 SEK/EUR 10.1566 0.1208 10.1698 10.1432 USD/EUR 1.1950 -0.3714 1.2001 1.1943

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3139 -0.0526 1.3160 1.3086 CAD/USD 1.2304 0.2293 1.2307 1.2267