Rozbřesk: Jestřábí prognóza Fedu avizuje zvýšení sazeb v roce 2023, na kosmetické došlo už teď

Fed sice včera v hlavních parametrech svou měnovou politiku nezměnil, ale jeho rétorika prošla kvantitativní změnou, a to zjevně v jestřábím směru. Navíc kromě toho, že američtí centrální bankéři prognózují, že se oficiální úrokové sazby odlepí od nuly v roce 2023, tak k jednomu kosmetickému zvýšení úroků došlo dokonce již na tomto zasedání. Fed z 10 na 15 bazických bodů zvýšil sazbu, za kterou u něj komerční banky ukládají svoje přebytečné rezervy. Na druhou stranu dodejme, že tempo expanze bilance Fedu zůstalo nedotčeno a centrální banka bude i nadále nakupovat dluhopisy za 120 mld. USD měsíčně.



Co se týká specificky nové prognózy, tak ta na rozdíl od téměř nezměněného komentáře Fedu byla skutečně jestřábím vzkazem. Varování, že k utahování měnové politiky může dojít dříve a bude navíc rychlejší, vyplynulo z pasáže týkající se projekce očekávaného vývoje oficiálních úrokových sazeb. Nejenže nyní američtí centrální bankéři vidí ve své většině růst sazeb o 50 bazických bodů v roce 2023 (na rozdíl od “březnové” nuly), ale navíc se mezi 18 hlasy našlo sedm, jež by chtělo zvýšit úroky již v roce 2022. Šéf Fedu Powell sice na tiskovce tuto úrokovou prognózu lehce shodil s tím, že nejde o závazek centrální banky, avšak jestřábí vzkaz trhu nemohl potlačit. Trh dluhopisů tedy rozhodně s něčím takovým nepočítal, a tak výnosy musely logicky vzhůru a dolar zpevnil.



Pokud jde o verbální hodnocení ekonomiky ze strany J. Powella, tak ten několikrát zdůraznil, že centrální banka očekává další výrazný progres na trhu práce, který je podle něj stále ve stínu Covidu (a to z různých důvodů). Pokrok na trhu práce je pak nutnou podmínkou proto, aby Fed mohl trhu nastínit proces útlumu tempa nákupu dluhopisů. Podle Powella jsme však stále několik zasedání (Fedu) od tohoto restriktivního okamžiku. Trh práce je pro Powella a jeho Fed stále prioritou. Naopak hlavní americký centrální bankéř si nemyslí, že inflace a inflační očekávání vyskočily příliš vysoko a že by se Fed svojí (holubičí) politikou ocitl tzv. “za křivkou”.



Co si tedy z červnového zasedání FOMC odnést? Fed se verbálně snaží držet mantru o dočasné povaze inflace, ale celkově nemůže ignorovat ani její výši, ani silné známky oživení ekonomiky. V důsledku toho restriktivní kroky mohou dorazit dříve, přičemž jako první na řadu přijde oznámení o útlumu nákupů dluhopisů. To by se podle našeho názoru mohlo neformálně odehrát na konci srpna na tradičním sympoziu o měnové politice v americkém Jackson Hole.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Jak jsme avizovali, Fed je pro všechny středoevropské měny včetně koruny důležitým faktorem, a to se včera jenom potvrdilo. Česká koruna vzdala testování bariér pod 25,40 a vyhoupla se až do blízkosti 25,50 EUR/CZK. A to nehledě na to, že sílí hlasy pro brzký růst úrokových sazeb, pro který hovoří i poslední zrychlení výrobní inflace. Poslední výroky centrálních bankéřů vyznívají poměrně jednoznačně a my očekáváme první růst sazeb v Česku již příští týden. Pro korunu do té doby bude ale důležitější, jak se globální trhy vyrovnají se lehkým jestřábím posunem v americkém Fedu.



Zahraniční forex

Fed včera skrze svoji kvartální (konsensuální) prognózu poslal jednoznačně jestřábí signál (viz úvodník), což mělo za následek růst výnosů na krátkém a středním segmentu křivky a zatlačení eurodolaru k úrovni 1,20. Trh začal nyní počítat s tím, že by Fed zvýšil oficiální úrokovou sazbu do konce roku 2022, což je dost býčí odhad s ohledem na to, že ještě předtím bude muset dojít k útlumu nákupů dluhopisů (nyní 120 mld. měsíčně). Dolar se každopádně v reakci na jestřábí rétoriku bude pohybovat na silnějších úrovních, přičemž pár EUR/USD bude testovat pevnost hranice 1,20. Každopádně s ohledem na to, že šéf Fedu Powell zdůraznil, že centrální banka bude sledovat příchozí data, tak jim bude věnovat pozornost i trh (viz např. dnešní Philly Fed či týdenní data z amerického trhu práce).



Dodejme, že růst amerických výnosů není dobrou zprávou pro měny v emerging markets a ve střední Evropě speciálně pro zlotý, kde si centrální banka myslí, že lze beztrestně držet nulové sazby, provádět kvantitativní uvolňování a nechat inflaci běžet 5 %.



Akcie

Středeční obchodní den se hlavní zámořské indexy pohybovaly spíše stranou. Akcie Novavax včera ztratily „půdu pod nohama“ a skončily -5,79 %. Naopak automobilka General Motors posílila o více jak 1 procento a uzavřela +1,56 %. Ceny akcií společností provozující zaoceánská plavidla rostly: NCLH +2,69 %, CCL +2,34 %, RCL +1,83 %. Celý finanční sektor zakončil mínus 0,1 procenta. Jeden z nejhorších výsledků dne si připsaly akcie banky Citigroup (-3,19 %). Naopak sektor komunikačních služeb odepsal 0,8 procenta (T -0,75 %, VZ -1,13 %). Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,8 % (34.034 b.), S&P 500 o 0,5 % (4.223 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,2 % (14.039 b.).