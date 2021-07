Hospodářské oživení je zatím křehké, říká Christine Lagarde

Ekonomika eurozóny se začíná zotavovat z pandemie, hospodářské oživení je ale zatím křehké. V rozhovoru s francouzským regionálním deníkem La Provence to řekla prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová. Její tým nyní zvažuje, kdy bude vhodné začít omezovat mimořádně uvolněnou měnovou politiku, kterou ECB zavedla ve snaze mírnit dopady pandemie na ekonomiku.



ECB nakupuje některé dluhopisy, čímž do finančního systému od začátku pandemie na jaře loňského roku napumpovala už více než bilion eur (přes 25 bilionů Kč). Lagardeová nicméně avizovala, že zatím není připravena ukončit pandemický program nákupů dluhopisů, označovaný PEPP.



"Dohodli jsme se na zachování (programu PEPP) nejméně do března 2022 a v každém případě do doby, než usoudíme, že fáze koronavirové krize je pryč," připomíná v rozhovoru s francouzským deníkem Lagardeová, která pochází z Francie. "Přestože oživení už začíná, je stále křehké," dodala.



Šéf německé centrální banky Jens Weidmann a jeho rakouský protějšek Robert Holzmann se v pondělí stali prvními guvernéry ECB, kteří kvůli zlepšení hospodářské situace v eurozóně otevřeně začali debatovat o vyhlídkách ukončení programu PEPP. Ten má k dispozici na nákupy dluhopisů celkem 1,85 bilionu eur (47,3 bilionu Kč). Italský zástupce ve Výkonné radě ECB Fabio Panetta ale ve stejný den varoval před unáhleným ukončením podpory, a to s odkazem na to, že pandemie zatím neskončila, uvedla agentura Reuters.