Evropské obchodování přináší obrat k lepšímu. Večer odhalí detaily z jestřábího jednání Fedu

Zatímco americké akcie zakončily úterní obchodování negativně a navázala na ně Asie, pro Evropu se nový den zatím odvíjí v pozitivním duchu. Do hry zřejmě vstoupila nervozita z čínského regulačního tažení na poli technologií, ale těžko můžeme určit nějaké zásadní zprávy ze západních trhů, které by určovaly poslední dění.



Pro akcie se jako příznivý ukázal poslední pokles dluhopisových výnosů, který byl v americkém případě výrazný a pokračuje. Dnes se 10Y splatnost dostává na 1,33 pct, tedy o další 4 bazické body dolů. Vzhledem k tomu se pozornost zaměří na večerní zápis z posledního měnového jednání Fedu. To přineslo překvapivě jestřábí signál a investoři budou se zájmem sledovat doprovodné informace z průběhu zasedání. Mohou dodat indicie ohledně načasování nejbližších kroků, tedy ústup z QE. Pokud by měl být agresivní, křivka bude mít tendenci dál zplošťovat. V opačném případě bychom se asi dočkali korekce posledního pohybu.



Německý DAX dnes roste o 0,9 pct, když mu nijak neuškodila slabší data o německé průmyslové výrobě. Zisky dalších klíčových indexů se pohybují kolem půl procenta. Eurodolar se konsoliduje po včerejším značném poklesu. I přes nižší výnosy dolar zúročil ústup z akcií a kurz se nyní pohybuje u 1,1825. Slabší euro může zpětně nahrávat lepší výkonnosti evropských akcií.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:36 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.6198 -0.0976 25.6588 25.5986 CZK/USD 21.6685 -0.1060 21.7050 21.6360 HUF/EUR 354.3030 0.1287 354.7400 353.6400 PLN/EUR 4.5166 0.0937 4.5195 4.5091

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6434 -0.2169 7.6616 7.6402 JPY/EUR 130.9074 0.0844 130.9960 130.5570 JPY/USD 110.7230 0.0841 110.7540 110.4700

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8570 0.0467 0.8573 0.8561 CHF/EUR 1.0914 -0.1537 1.0939 1.0911 NOK/EUR 10.2681 -0.2179 10.3047 10.2537 SEK/EUR 10.1462 -0.2257 10.1728 10.1379 USD/EUR 1.1821 -0.0093 1.1831 1.1812

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3317 -0.1731 1.3364 1.3305 CAD/USD 1.2445 -0.1043 1.2476 1.2436