Akcie a výnosy klesají. Ve hře energie i Fed

Je to především energetický sektor reagující na levnější ropu, který dnes stahuje evropské akciové trhy do záporu. Další sektory sice také převážně klesají, ale pouze mírně. Mezi hlavními indexy se FTSE 100 drží u nuly, ovšem DAX je -0,7 pct, CAC 40 -0,4 pct a AEX ztrácí 0,3 procenta.



Čínská ekonomika ve 2Q citelně zpomalila a mírně nižší tempo v červnu vykázaly maloobchodní tržby s průmyslem. Data jsou však na, respektive nad úrovní tržních očekávání, čímž by neměla přinést zklamání. Na trhy sice může působit evidence přehoupnutí přes vrchol dynamiky růstu, ale pokud bude zpomalování mírnější a růst robustněji založený na spotřebě (jak data ukázala), není to zásadní problém.

Dalším faktorem ovlivňujícím trhy určitě zůstává očekávaná politika Fedu. Předseda Powell podle očekávání zůstal při posledním vystoupení u velmi holubičí rétoriky. Výnosy dluhopisů se spolu s tím snižují a křivka zplošťuje. To teoreticky nahrává technologiím například na úkor bank, ale vidíme spíše na amerických futures než na dopoledním obchodování v Evropě.

Na programu dnes máme jedny z prvních signálů o výkonech americké ekonomiky během července. Jsou to regionální indexy aktivity z průmyslu v New Yorku a Filadelfii. Měly by zůstat slušně nad nulou, tedy v oblasti naznačující expanzi sektoru. Od týdenních žádostí o dávky v nezaměstnanosti se jako obvykle čeká lehký pokles oproti předchozím číslům. Šéf Fedu vystoupí s pololetní zprávou dnes také v Senátu, ale půjde o tentýž report jako včera a novinky nečekáme. Do hry mohou samozřejmě stále vstupovat firemní výsledky, ovšem oproti včerejšku je kalendář dnes slabší.

Eurodolar vystoupal na 1,1845, dnes už je pohyb výrazně pomalejší a bez velkých výkyvů. Koruna si na obou hlavních párech připisuje menší zisky - k dolaru se obchoduje na 21,57. Na pražské burze září po potvrzeném záměru fúze a táhne celý index výrazně nahoru, skoro o 3 procenta.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:45 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5618 -0.1451 25.6238 25.5094 CZK/USD 21.5830 -0.1873 21.6590 21.5680 HUF/EUR 359.0713 0.1645 359.5176 358.1100 PLN/EUR 4.5789 0.2393 4.5806 4.5594

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6490 -2.1195 7.6573 7.6393 JPY/EUR 130.0260 -0.1187 130.1190 129.8150 JPY/USD 109.7855 -0.2761 109.8720 109.7210

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8561 0.2441 0.8568 0.8537 CHF/EUR 1.0807 -0.2004 1.0826 1.0805 NOK/EUR 10.3629 0.1802 10.3892 10.2913 SEK/EUR 10.2231 0.2024 10.2262 10.1959 USD/EUR 1.1840 0.0608 1.1851 1.1821

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3396 0.2143 1.3417 1.3355 CAD/USD 1.2516 0.1609 1.2550 1.2502