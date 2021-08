Jestřáb Bullard a výbuchy v Kábulu tlačí akcie do červeného

Nová data ze zámoří dnes nebyla tak dobrá, jak se čekalo. Žádostí o dávky v nezaměstnanosti zůstalo víc a HDP byl revidován vzhůru jen drobně, přičemž růst spotřeby domácností se revizí skoro nezměnil. Pokles akciových trhů však nesouvisí ani tak s novými čísly jako spíše s nervozitou z Fedu a nového vyhrocení v Afghánistánu.

James Bullard, který se aktuálně profiluje jako jeden z největších jestřábů měnového výboru Fedu, prohlásil, že bankéři se sjednocují kolem plánu na redukci QE a že předpokládá posouzení situace v pátečním projevu předsedy Powella. Bullard přitom razí názor, že kvantitativní uvolňování už teď není třeba a Fed by ho měl opustit do konce prvního kvartálu příštího roku, načež ještě téhož roku začít zvedat sazby. Od Jeroma Powella příliš nečekáme, že dodá podstatné informace k načasování a rychlosti ukončení QE, ale rostoucí shoda ve výboru by mu tu mohla umožnit, proto je dnešní komentář přijímán s jistou dávkou nervozity.

Druhým zdrojem neklidu je bezpečnostní situace. Varování před vysokou hrozbou teroristického útoku kolem letiště v Kábulu nevyzněla do prázdna, když zde dnes došlo už ke dvěma výbuchům, zřejmě způsobeným sebevražednými atentátníky. Jestli to USA či další země přiměje k nějaké razantnější reakci, není jasné. Podobné události mívají na trhy sice negativní, ale většinou velmi přechodný dopad.

S&P 500 hned od začátku spadl o 0,6 pct a podobně je na tom Nasdaq. V Evropě stejnou měrou klesá německý DAX, mírnější ztráty pak registrují AEX, CAC 40 nebo FTSE 100. Dluhopisy jsou v posledních dnech pod tlakem, který odpolední odklon investorů od akcií jen trochu zmírnil. I tak zůstávají výnosy na hlavních trzích lehce nad včerejšími úrovněmi. Částečné vzpruhy se dostalo zlatu či dolaru. Cena žlutého kovu se dostává zpět na 1795 USD a eurodolar klesá na 1,1755. V obou případech jde o změnu směru v rámci dne, ale oproti včerejšku je posun nevýrazný. Koruna měla nejprve tendenci ztrácet, ale pak se vrátila a vůči euru se obchoduje na 25,53.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:24 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5352 -0.1065 25.5812 25.5093 CZK/USD 21.7145 -0.0046 21.7480 21.6860 HUF/EUR 348.7515 0.0566 349.3300 347.9000 PLN/EUR 4.5750 -0.0215 4.5796 4.5660

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6234 0.0030 7.6364 7.6143 JPY/EUR 129.4050 -0.0309 129.7910 129.2419 JPY/USD 110.0600 0.0509 110.2350 109.9250

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8571 0.2028 0.8575 0.8550 CHF/EUR 1.0791 0.3534 1.0807 1.0752 NOK/EUR 10.3630 -0.1778 10.3866 10.3513 SEK/EUR 10.2439 0.2116 10.2551 10.2172 USD/EUR 1.1759 -0.1053 1.1782 1.1746

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3793 0.3172 1.3808 1.3736 CAD/USD 1.2648 0.4487 1.2654 1.2595