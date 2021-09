Nenechte krizi přijít vniveč, říká americký ekonom Stiglitz

Americký ekonom Joseph Stiglitz se domnívá, že nyní je vhodný čas na generálku americké ekonomiky, a tvrdí, že „bychom krizi neměli nechat přijít vniveč“. Bývalý viceprezident a hlavní ekonom Světové banky ve čtvrtek uvedl, že pandemie koronaviru zvýraznila to, jak ekonomický systém nefunguje, a poukázala na nerovnost, klimatickou krizi a nedostatečnou odolnost tržního hospodářství.

Stiglitz je optimistický. Mnoho stávajících problémů lze podle něj řešit současně, protože spolu souvisí. "Můžete získat dva v jednom," řekl na každoročním fóru Ambrosetti na břehu jezera Como v Itálii.

USA by například měly investovat do budování „zelené“ infrastruktury, která vytváří pracovní místa a pomáhá snižovat nerovnost, věří Stiglitz. "Jakmile se nad tím zamyslíte, uvědomíte si, že můžeme útočit na dva nebo tři z těchto problémů současně," řekl 78letý muž a dodal, že USA na to mají pracovníky a kapitál.

Podle Stiglitze by bylo „zdravé“, kdyby americká ekonomika „trochu“ zvýšila daně, aby mohla financovat „některé věci, které potřebujeme pro obecné dobro“. 130 zemí podpořilo v červenci celosvětovou minimální sazbu daně z příjmu právnických osob ve výši 15 %, což by podle něj ukončilo závod o co nejnižší daně, přičemž zdůraznil, že USA uvažují o 25% sazbě.

Úspěšná ekonomika není definována pouze daňovými sazbami, ale také dalšími faktory, jako je infrastruktura a úsilí v oblasti výzkumu a vývoje, pokračoval Stiglitz. USA potřebují změnit zastaralé zákony, které jsou v platnosti již 125 let, a řešit nadměrnou tržní sílu napříč celou Amerikou. "Koncentrace tržní síly se za posledních 35 let enormně zvýšila," uvedl.

Nadměrná regulace a nadměrné zdanění podle Stiglitze neznamená, že Západ ztratí konkurenční výhodu vůči rozvíjejícím se mocnostem a Číně. "Jsem si docela jistý, že nás tato nová agenda vlastně posílí," řekl. Konkurence podporuje inovativnost tržní ekonomiky, zatímco monopoly inovace snižují, dodal. "Viděli jsme, jak velcí giganti inovace v podstatě potlačují," zakončil Stiglitz.

Zdroj: CNBC