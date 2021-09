Dnešní ráno ukazuje na otevření s přírůstky, proběhne rebalance indexů PX a CECE

Invesco údajně jedná s divizí správy majetku ohledně možné fúze, která by vytvořila ETF giganta. Čína tvrdí, že proti Covid-19 plně naočkovala více než 1 miliardu lidí. Čeká nás rebalance indexu PX a CECE a futures jsou dnes ráno vysoko v zeleném.

Páteční úvod seance nejspíše zahájíme v zelených číslech. Evropské futures: Euro Stoxx 50 +0,7 %, FTSE 100 +0,5 % a DAX +0,4 %.

Přichází na řadu rebalance indexu CECE, který opustí český nápojář a Pannonia, přibydou naopak CZG, Masterplast a . a O2 zůstávají. Rebelanace s účinností k 20. září proběhne také na indexu PX .

Evropská centrální banka odmítla zprávu Financial Times, podle které její hlavní ekonom Philip Lane diskutoval s analytiky o nezveřejněných interních modelech, podle kterých instituce očekává dosažení svého 2% inflačního cíle do roku 2025. Podle deníku měly být tyto modely signálem, že se ECB chystá zvýšit úrokové sazby za o něco déle než dva roky. Futures na německé dluhopisy po zprávě klesly.

Invesco údajně jedná s divizí správy majetku ohledně možné fúze, která by vytvořila ETF giganta, uvedl Wall Street Journal. Zatímco lídři ETF jako a Vanguard jsou výrazně větší, fúze by zmenšila tuto mezeru a vytvořila by rivala se zhruba 20% podílem na trhu. Přesto není jasné, jak mohou podmínky jakékoli dohody mezi těmito dvěma americkými firmami nakonec vypadat, dodává WSJ.

Čína tvrdí, že proti Covid-19 plně naočkovala více než 1 miliardu lidí, tj. více než 70 % její celkové populace. Řadí se tak do čela mezi největší světové ekonomiky. Přesto, že vakcína od Sinopharm má údajně schopnost ochránit před vysoce infekční delta variantou, nemělo očkování v posledních měsících vliv na omezení šíření této nemoci, což ovlivnilo makroekonomická data.