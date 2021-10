Nový Zéland zvedl základní úrok poprvé po sedmi letech

Novozélandská centrální banka (RBNZ) zvýšila poprvé po sedmi letech základní úrokovou sazbu. Zvedla ji o čtvrtinu procentního bodu na 0,5 procenta. Banka to uvedla ve svém dnešním sdělení. Snaží se tak zbrzdit růst inflace a ochladit trh s bydlením.



Centrální banka naznačila, že další zpřísňování měnové politiky může následovat. Zvýšení základní úrokové sazby se očekávalo, shodlo se na něm všech 20 analytiků, které oslovila agentura Reuters.



Nový Zéland je tak jednou z prvních rozvinutých zemí, která se rozhodla otočit měnovou politiku, zavedenou po vypuknutí pandemie covid-19. Centrální banky tehdy snižovaly úrokové sazby, aby ochránily ekonomiku před jejími dopady.



"Bylo to do značné míry v souladu s tím, co si všichni mysleli,“ citovala agentura Reuters analytika Jasona Wonga ze společnosti BNZ ve Wellingtonu. "Jsme na cestě k sérii zvyšování sazeb," dodal Wong.



Nový Zéland se loni rychle zotavil z recese, částečně proto, že se mu podařilo šíření koronavirové nákazy zamezit. Byl tak schopen začít znovu otevírat svoji ekonomiku dříve než jiné země



RBNZ naposledy zvýšila náklady na půjčky v červenci 2014. V březnu loňského roku snížila základní úrokovou sazbu na rekordní minimum 0,25 procenta.



Základní úrokovou sazbu zvedla koncem září norská centrální banka. Zvedat už ji začala i Česká centrální banka (ČNB).