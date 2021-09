Růst evropských akcií vyprchal, korunu naopak nakopla agresivní ČNB

V Evropě bylo opět nejlepší ráno, kdy se hlavní akciové indexy slušně zvedly, načež své zisky během dne postupně odevzdávaly a následně zamířily do červeného. Nyní se ještě AEX nebo FTSE 100 klesají zhruba o 0,2 pct, CAC je dole o 0,6 pct a DAX ztrácí 0,5 procenta. V zámoří jsou hlavní indexy ovšem zelené, když Nasdaq roste o 0,6 pct a S&P 500 je +0,3 procenta.

Po smíšených makrodatech z Číny vyšla mírně vyšší německá inflace, lehké vylepšení amerického HDP finální revizí a naopak horší data o žádostech o dávky. Lehce za odhady zaostal chicagský index aktivity, který však zůstává velmi vysoko. Příznivou zprávou bylo zajištění financování pro americký rozpočet, ovšem vláda stále musí výhledově řešit navýšení dluhového stropu.

Naopak nepříznivý vliv opět přichází ze strany dluhopisů, jejichž výnosy postupně obrátily nahoru. Zatím to ale není velká změna, když 10Y americký i německý výnos stoupá zhruba o 2-3 bazické body. Ropa klesá o procento, naopak zlatu se daří navyšovat zisky. Eurodolar znovu balancuje kolem 1,1600, poté co to během dne zkusil ještě níž.

Na domácí scéně si řekla o slovo ČNB. Banka na zasedání zvedla úrokové sazby rovnou o 75 bazických bodů, zatímco se čekalo 50. To bylo impulsem pro korunu, aby na hlavních párech výrazně posílila. Proti euru se dostává pod 25,30. Důležitým Impulsem pro agresivnější přístup banky byla zřejmě poslední inflační čísla. ČNB také zmiňuje výrazně proinflační rizika pro výhled a přehřívající se trh práce. Tempo dalšího utahování sazeb banka navázala na příští prognózu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2975 -0.8295 25.5857 25.2790 CZK/USD 21.8430 -0.6839 22.0650 21.8125 HUF/EUR 359.5130 -0.0941 361.3946 358.8531 PLN/EUR 4.6019 -0.7371 4.6484 4.5945

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4750 -4.3581 7.5133 7.4720 JPY/EUR 129.4300 -0.3119 129.9870 129.4220 JPY/USD 111.7570 -0.1764 112.0730 111.7100

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8592 -0.5146 0.8643 0.8590 CHF/EUR 1.0830 -0.0918 1.0847 1.0817 NOK/EUR 10.1356 1.3726 10.2328 10.1182 SEK/EUR 10.1600 -0.4763 10.2183 10.1418 USD/EUR 1.1581 -0.1375 1.1610 1.1568

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3848 -0.5818 1.3939 1.3831 CAD/USD 1.2725 -0.2191 1.2756 1.2711