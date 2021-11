Ryanair se poprvé od konce roku 2019 vrátil k čtvrtletnímu zisku

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair Holdinngs měla ve druhém kvartálu první čtvrtletní zisk od konce roku 2019. Za celý finanční rok - tedy do konce března - ale očekává ztrátu až 200 milionů eur (5,1 miliardy Kč). Firma dnes uvedla, že ke ztrátě ji přivede nutnost zlevnit v zimě letenky, aby naplnila letadla.



Za šest měsíců do konce září měl Ryanair ztrátu po zdanění 48 milionů eur (1,2 miliardy Kč), čekala se ztráta 43 milionů eur. V samotném druhém firemním čtvrtletí ale vykázal čistý zisk 225 milionů eur, což byl první zisk od období od října do prosince 2019 před vypuknutím pandemie.



Ryanair v létě zprostředkoval více letů než jakýkoli z jeho evropských konkurentů. Celkem přepravil 39,1 milionu pasažérů, tedy o 54 procent méně než ve stejném období před dvěma lety. Společnost předpovídá, že poptávka zůstane silná i v další části roku, která bývá v Evropě obvykle slabší.



Firma také podle agentury Bloomberg uvedla, že zvažuje stažení z Londýnské akciové burzy (LSE). Zdůvodnila to podstatným poklesem objemu akcií v důsledku odchodu Británie z Evropské unie.



Za celý finanční rok Ryanair očekává ztrátu 100 až 200 milionů eur. Podle šéfa firmy Michaela O'Learyho se ale výsledek velmi těžce odhaduje. Aerolinky zopakovaly, že očekávají návrat do zisku z časů před pandemií covidu-19 v roce, který skončí březnem 2023.