Průmyslová výroba v Německu se dál snižuje, v září klesla o 1,1 procenta

Průmyslová výroba v Německu v září proti srpnu nečekaně klesla o 1,1 procenta a slabší je i meziročně. S výjimkou července se snižuje od dubna už pět měsíců. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil spolkový statistický úřad. Na vině jsou pokračující problémy s přerušenými dodavatelskými řetězci.



Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že se výroba v září naopak o procento zvýší. Údaj za srpen úřad po zpřesnění dat upravil na minus 3,5 procenta z dříve uváděných minus čtyř procent.



Za zářijovým poklesem bylo snížení výroby v sektorech strojírenství, elektrických zařízení a zařízení pro zpracování dat, uvedlo ministerstvo hospodářství.



Podle analytika společnosti VP Bank Thomase Gitzela jsou vyhlídky německé průmyslové výroby špatné, protože společnosti očekávají, že nedostatek materiálu přetrvá až do konce příštího roku.



"Příští čtvrtletí budou i nadále obtížná," řekl Gitzel a dodal, že ekonomický výkon bude v Německu ve čtvrtém čtvrtletí stagnovat. "Je ale také jasné, že až se tok materiálů znovu rozběhne, současná situace se změní."



Ve srovnání s loňským zářím byla průmyslová výroba slabší o procento. Pokud by se výkon zpracovatelského průmyslu porovnal s předchozím čtvrtletím, klesl by ve třetím kvartálu o 2,4 procenta a je aktuálně o 9,5 procenta slabší než loni v únoru, tedy před zavedením omezení proti šíření pandemie.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Ve čtvrtek vyšla statistika o zářijovém vývoji průmyslových zakázek v Německu. Ty se sice zvýšily, ale méně, než se čekalo.