Toshiba se rozdělí na tři samostatné firmy. Zaměří se na infrastrukturu, elektroniku a polovodiče

Japonský konglomerát Toshiba se rozdělí na tři samostatné firmy, které se zaměří na infrastrukturu, elektronická zařízení a na polovodiče. S akciemi všech těchto podniků se pak bude obchodovat na burze, uvedla dnes firma. Ta je od účetního skandálu z roku 2015 pod tlakem takzvaných aktivistických akcionářů, kteří žádali zásadní změny ve fungování podniku.



Toshiba hodlá akcie firem uvést na burzu ve druhé polovině fiskálního roku 2023. Podobný krok, tedy rozdělení na tři firmy, tento týden oznámil americký gigant .



Plán společnosti Toshiba počítá s vyčleněním dvou klíčových oblastí podnikání: divize pro energetiku a infrastrukturu a divize pro výrobu elektronických zařízení. Po oddělení těchto částí bude Toshiba nadále vlastnit podíl 40,6 procenta ve výrobci paměťových čipů Kioxia a další aktiva.



Někteří analytici se obávají časového harmonogramu změn. "Je to krok správným směrem, ale jeví se jako pomalý," uvedl Atul Goyal z investiční banky Jefferies. Upřednostnil by časový rámec tří až šesti měsíců. "Rok 2023 je daleko a my si nejsme jisti, co se do té doby ještě změní."



Toshiba je jednou z nejstarších a největších japonských firem, věnuje se široké škále činností, od výroby domácí elektroniky až po zařízení do jaderných elektráren. V posledních letech se však potýkala se složitými změnami, když se vyrovnávala s následky účetního skandálu a s obrovskými ztrátami spojenými s její americkou jadernou jednotkou.



V roce 2015 odstoupil tehdejší generální ředitel Hisao Tanaka, když Toshiba oznámila, že nadhodnotila své zisky o více než miliardu dolarů. Účetnictví firma falšovala šest let. V roce 2018 Toshiba prodala svůj korunní klenot, podnik vyrábějící paměťové čipy, aby se vyhnula bankrotu.



V dubnu letošního roku nabídla britská investiční společnost CVC Capital Partners za převzetí Toshiby 20 miliard dolarů (441,1 miliardy dolarů). O týden později rezignoval v souvislosti s touto nabídkou tehdejší generální ředitel Nobuaki Kurumatani. Toshiba pak nabídku CVC odmítla, což rozlítilo některé aktivistické akcionáře. V červnu byl pod jejich tlakem odvolán předseda správní rady Osamu Nagajama.