Hrozící lockdowny doléhají na korunu, euro i akcie

Začátek obchodování na evropských trzích nebyl špatný, ale nálada následně uvadá. Akcie začínají nabírat ztráty a poptávka investorů míří do dluhopisů, dolaru či zlata. Akciové indexy v případě těch hlavních momentálně lehce ztrácejí do 0,3 pct, jih Evropy, Rakousko nebo ČR jsou na tom však hůř. Mezitím padají dluhopisové výnosy, přičemž německý 10Y je skoro o 4 bazické body níž.



Vypadá to, že mezi jednotlivými tématy získává převahu evropský boj s covidem. Že je situace špatná v ČR víme, Rakousko od pondělí zavádí plošnou uzávěru, ale trhy se bojí hlavně toho, že k témuž sáhne i klíčová evropská ekonomika - Německo. Podle vyjádření tamního ministra zdravotnictví to není vyloučeno, epidemická čísla jsou špatná.



Zatímco včera se euro trochu zvedalo, dnes je zpět pod tlakem a proti dolaru klesá už pod 1,1300. Obavy z nových dopadů pandemie evidentně odnáší také koruna, která k euru slábne nad 25,40. Vzhledem k aktuálním problémům průmyslu a charakteru ekonomiky silně navázané na Německo se nabízí spekulace, že reálný tok peněz z exportů či zajišťovací aktivita budou dál slabé.



Zlato sice nejprve padalo, ale následně ztráty rychle smazalo. Ropa se propadá skoro o 2 procenta. Značně dolů míří cena elektřiny.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:49 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4023 0.4505 25.4296 25.2526 CZK/USD 22.4710 1.0637 22.5130 22.2235 HUF/EUR 366.2350 0.5023 366.8397 363.0300 PLN/EUR 4.6852 0.3206 4.6903 4.6600

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2226 -0.5600 7.2645 7.2056 JPY/EUR 128.8090 -0.8651 129.8910 128.4830 JPY/USD 113.9560 4.8678 114.5350 113.8320

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8420 -0.0445 0.8427 0.8401 CHF/EUR 1.0477 -0.4546 1.0522 1.0448 NOK/EUR 10.0564 0.4467 10.0786 9.9880 SEK/EUR 10.1070 -0.1266 10.1092 10.0696 USD/EUR 1.1303 -0.5958 1.1373 1.1283

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3816 0.5526 1.3827 1.3714 CAD/USD 1.2649 0.3602 1.2655 1.2584