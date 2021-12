Opatrnost před daty. Fed připravuje na prosincové zrychlení

Po včerejším odrazu vzhůru v USA je Evropa opatrná a obchoduje jen těsně v zeleném. Úvodní zisky už hlavní indexy stihly skoro odevzdat. Omikron zůstává stále do značné míry neznámou, ale trhy se ho už celkově tolik nebojí.

Na jednu stranu by mohlo jít o variantu s mírným průběhem nemoci, na stranu druhou může být tento virus velmi nakažlivý. Údajně se s ním pojí i třikrát vyšší riziko reinfekce, neboť dokáže dobře unikat imunitě získané předchozím proděláním choroby.

Hlavní pozornost však závěrem týdne bude patřit americkým datům v souvislosti s měnovou politikou. Jerome Powell to načal a po něm už několik dalších zástupců Fedu začalo trhy připravovat na možnost rychlejší normalizace politiky. Stále více to nese známky cílené přípravy na výraznější útlum QE už od prosince, neboť jinak by bankéři s podobnými prohlášeními asi počkali.

Co dnes může do dění promluvit, jsou právě data z trhu práce, která by měla prokázat, že už proběhlo dostatečné ozdravení a ubyl tím důvod držet maximálně podpůrnou měnovou politiku. Nárůst zaměstnanosti o dalších 550 tisíc a zrychlení meziročního růstu mezd na 5 pct by měla podle odhadů opět doprovodit nižší nezaměstnanost. Ve stínu těchto čísel zůstanou další statistiky, například index ISM ze sektoru služeb.

Dluhopisové výnosy jsou dopoledne celkem v klidu a po počátečním růst se vracejí. Eurodolar se sesunul těsně pod 1,13, zlato je zhruba na svém. Koruna si oproti včerejšku polepšila a na páru s eurem se obchoduje na 25,38.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3764 -0.2884 25.4894 25.3759 CZK/USD 22.4600 -0.2531 22.5760 22.4525 HUF/EUR 363.5400 1.5254 366.4800 362.8600 PLN/EUR 4.5939 -0.1454 4.6248 4.5852

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1988 -0.1232 7.2039 7.1855 JPY/EUR 128.0160 0.0684 128.2250 127.8220 JPY/USD 113.2930 0.0844 113.5020 113.2430

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8509 0.1530 0.8513 0.8492 CHF/EUR 1.0398 -0.0173 1.0409 1.0397 NOK/EUR 10.3017 0.1619 10.3297 10.2743 SEK/EUR 10.2894 0.6337 10.3152 10.2704 USD/EUR 1.1299 -0.0173 1.1304 1.1282

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4180 0.5672 1.4188 1.4096 CAD/USD 1.2844 0.2498 1.2844 1.2810