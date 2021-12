Bank of America: Soustřeďte se na akcie firem, které vytvářejí silné cash flow

Savita Subramanian stojí v čele akciových investic v Securities a na Bloomberg Markets hovořila o tom, že v následujících několika letech zvedne Fed podle ekonomů její banky sazby osmkrát. Z hlediska akciových investic to znamená, že je nejlepší orientovat se na společnosti se schopností generovat volný tok hotovosti. Ale výhodné nemusí být investice do celého indexu.



Strategička míní, že současné prostředí bude náročnější a vládnout bude vyšší volatilita. Zajímavé podle ní je to, že negativní reálné sazby jsou už brány za něco normálního, jí to ale připomíná období nafouknutých valuací akciového trhu, kdy byly brány za normální negativní rizikové prémie akciového trhu. Ty ale nikdy normálem nebyly a to samé platí o negativních sazbách reálných. Což podle strategičky znamená, že „alespoň na dluhopisové trhy“ přijde korekce, která zvedne sazby výš.



Subramanian uvedla, že současná situace jí připomíná období před rokem 2000, kdy na akciovém trhu vládla velká euforie. A také období poloviny sedmdesátých let, kdy investoři nebyli plně připraveni na to, jak se bude vyvíjet inflace. Následně ale strategička upřesnila, že souhlasí s těmi, kteří poukazují na velkou schopnost obchodovaných firem generovat hotovost. Bublina tak podle ní na akciích není, opak ale platí o dluhopisech. A pro akcie to znamená, že je třeba přemýšlet o dopadu korekce na dluhopisech na různé segmenty akciového trhu.





Akcie velkých technologických firem „vypadají dobře, ale problém spočívá v tom, že je vlastní všichni.“ Celý index S&P 500 by pak mohl doplatit na rostoucí volatilitu. Cyklickou korekci na akciích přitom v minulosti nejednou vyvolal Fed, který zvýšil sazby v prostředí „statisticky předraženého trhu a příliš nízkých inflačních očekávání“. Fed se sice snaží vyvarovat kroků a slov, které by zvýšily volatilitu na trzích, ale strategička si podle svých slov není jista, že se mu to v současném prostředí podaří.



Zvýšená volatilita akcií pak podle expertky může vést k vyšší požadované návratnosti akciových investic a nákladu akciového kapitálu. A to by byl konec dlouhého období, ve kterém se tento náklad držel nízko a těžily z toho zejména akcie a firmy s delší durací svého toku hotovosti. Tedy ty, jejichž pomyslné těžiště toku hotovosti je posunuto více do budoucnosti.



Na závěr rozhovoru Subramanian zdůraznila, že nechce budit obavy a nečeká žádný medvědí trh. Zároveň ale nepredikuje růst akcií, ty budou podle ní zhruba stagnovat. Hlavní lekcí letošního roku pak je „nepodceňovat korporátní Ameriku“. Pokud její predikce pro příští rok nevyjde, bude to právě kvůli tomu, že si firemní sektor opět povede lépe, než se čeká. Za překvapení letošního roku pak považuje pokles rizikových prémií na akciích, který prospěl zmíněným aktivům s delší durací. Podle svých slov nevěřila, že by v dané situaci prémie klesly, ale opak se ukázal být pravdou.



Zdroj: Bloomberg Markets