Fed nebude zvyšovat sazby agresivně a akcie jsou stále atraktivní, říká ekonom Hugh Johnson

Poslední americká čísla týkající se inflace vyvolala na trzích v první reakci hysterii a hodně se hovořilo o tom, že Fed musí rychle a hodně zvedat sazby. Na jejich zvednutí si ale počkáme do března a nahoru půjdou o 25 bazických bodů, ne o 50 bodů tak, jak někteří tvrdí. Tak vidí současnou situaci a další vývoj ekonom Hugh Johnson, který stojí v čele Hugh Johnson Economics.



Letos Fed podle ekonoma zvedne celkově sazby čtyřikrát nebo pětkrát a je dobré mít na paměti, že vývoj bude záviset na skutečném stavu ekonomiky a ekonomických datech. „Nejlepší odhad je nyní čtyřnásobné zvýšení sazeb, možná pětinásobné. Nepropadejte hysterii, nemluvte o mimořádném zasedání Fedu a zvednutí sazeb o 50 bazických bodů,“ radí Johnson. Není ale situace na straně inflace skutečně tak vážná, že vyžaduje od Fedu mimořádně razantní krok?



Ekonom na tuto otázku odpověděl, že inflace je nyní v USA vysoká v sektoru služeb, ale pozornost je třeba věnovat i výrobnímu sektoru. Jeho podstatnou část přitom tvoří automobilky a Johnson tvrdí, že jejich prodeje jsou v současnosti hodně silné. Což může být známka polevujícího nedostatku čipů a polovodičů. I celkově se podle ekonoma objevují známky polevujících tenzí na trhu práce a mírnějších inflačních tlaků. I když „to nejsou známky, na které bych vsadil hodně,“ dodal Johnson, existují. Patří mezi ně mírně rostoucí míra participace či třeba klesající podíl nákupních manažerů, kteří hovoří o rostoucích nákupních cenách.







„Ne vše je nyní temné,“ pokračoval Johnson. A podle svých slov na základě fundamentálních čísel a vývoje doufá, že inflace skutečně začne polevovat. Čekat se sice nedá její pokles někam ke 2 %, ale sníží se mezi 3,5 – 4 %. Jinak řečeno, inflační tlaky by se snížily, i kdyby Fed nezačal s utahováním své politiky. „Není to jisté..., ale pokud se podíváte na čísla, neukazují sice prudký propad inflace, ale přece jen její znatelné zmírnění,“ míní ekonom.



Yahoo připomnělo, že nyní hovoří o sedmero zvýšení sazeb v letošním roce. Johnson míní, že trhy s ničím takovým počítat nebudou, maximum pro ně bude pětinásobné zvýšení sazeb. Vyšší sazby přitom doléhají na valuace akciového trhu, ale Johnson míní, že „Jan Hatzius z se mýlí“. Ohledně akcií pak ekonom tvrdí, že se pohybujeme v prostředí celkově nižší návratnosti, akciový trh ale bude nadále nabízet vyšší návratnost než dluhopisy. Což znamená, že investoři by měli držet nadvážené pozice na akciích relativně k dluhopisům.



Pokud investoři považují za riziko vysokou inflaci, nemusí být „špatný nápad“ orientovat se na akciovém trhu na defenzivnější sektory a akcie. Tedy třeba na sektor zdravotní péče či zboží běžné spotřeby. „A možná utility, i když ty nemám na býčím trhu rád, protože v takové době nefungují,“ dodal Johnson. Pomohou ale i technologie, a to zejména, pokud se naplní ekonomovy předpovědi, Fed nebude zvedat sazby agresivně a akciový trh bude dál růst.



Zdroj: Yahoo Finance