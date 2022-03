Rusko pohrozilo přerušením dodávek plynu do Německa. Berlín proti zákazu dovozu ruských energií. Gazprom: Plynu proudí dost

Rusko poprvé od napadení Ukrajiny otevřeně pohrozilo přerušením dodávek plynu, který do Německa proudí plynovodem Nord Stream 1, pokud Západ zakáže dovoz ruské ropy. V pondělí večer před takovým krokem v ruské státní televizi varoval vicepremiér Alexandr Novak. Řekl, že z takové situace by nikdo neměl prospěch. Evropské futures na zemní plyn vyrostly v reakci až o 32 procent, pak se ale vrátily zpět k úrovni 239 EUR za MWh. Německý kancléř Olaf Scholz v pondělí odmítl výzvy Spojených států a Ukrajiny na zákaz dovozu ruského plynu a ropy v rámci zahraničních sankcí uvalovaných na Rusko.

"Máme plné právo přijmout reciproční rozhodnutí a uvalit embargo na dodávky plynu plynovodem Nord Stream 1, který je dnes vytížen až na 100 procent," prohlásil Novak. "Ale ještě toto rozhodnutí nepřijímáme. Nikdo tím nezíská," zdůraznil Novak. Rusko se však podle něj cítí být evropskými politiky a jejich nařčeními tlačeno tímto směrem.

Podle Novaka sleduje Rusko vyjádření západních politiků, kteří se chtějí odstřihnout od ruského plynu a ropy. Unijní politici podle něj svým počínáním přispívají k růstu cen energií.

Evropská závislost na ruských energiích je důležitým faktorem ve snaze evropských lídrů dohodnout se na tom, jak reagovat na invazi Ruska na Ukrajinu. Berlín v únoru zablokoval kontroverzní projekt plynovodu Nord Stream II a unijní činitelé podle spekulací pracují na plánu, jak ořezat nutnost dovozu z Ruska v tomto roce o 80 procent.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požaduje ostřejší sankce proti Rusku. Nutný je podle něj bojkot ruských exportů včetně ropy a plynu. Americký ministr zahraničí Antony Blinken v neděli prohlásil, že USA a EU vedou velmi aktivní jednání o zákazu dovozu ruské ropy a japonská média podle listu Politico uvedla, že Tokio se k těmto jednáním připojilo.

Berlín proti plynovému embargu

Ropné a plynové embargo ale v pondělí odmítl německý kancléř Olaf Scholz. „Evropské dodávky energií na výrobu tepla, mobilitu, dodávky elektřiny a pro průmysl nelze v této chvíli jinak zajistit,“ uvedl v prohlášení. To je podle něj důvod, proč Německo podporuje cílené sankce, ze kterých jsou záměrně vyjmuty dodávky energií. Německá spolková vláda spolupracuje podle kancléře už měsíce se svými partnery z Evropské unie i mimo ni na nalezení alternativ k ruským energiím, nejde to ale „ze dne na den“.

„Proto je to pro nás vědomé rozhodnutí pokračovat dále v obchodních aktivitách v oblasti obstarávání energií s Ruskem.“

Projekt paralelního a nedávno dokončeného plynovodu Nord Stream 2 německá vláda zastavila, když ruský prezident Vladimir Putin před dvěma týdny uznal nezávislost dvou separatistických republik na východě Ukrajiny.

Nord Stream 1 je už více než deset let důležitým zdrojem plynu pro Německo, připomíná časopis Der Spiegel. Plynovod vede z Ruska přes Baltské moře na sever Německa a je podle Bloombergu největším kanálem ruských plynových dodávek do Evropy: Loni Nord Stream dopravil 59 miliard kubíků plynu – zhruba 40 procent toho, kolik Rusko dodává do Evropy.

Ruského plynu proudí dost

Ruského plynu proudí dnes do Evropy přes Ukrajinu i přes Polsko navzdory válečnému konfliktu stále dost. Podle agentury Reuters to vyplývá z dat operátora plynovodu Jamal-Evropa i ze sdělení ruského dodavatele Gazprom. Objem plynu proudícího přes tranzitní bod Mallnow z Polska do Německa činil v noci zhruba 11,9 milionu kilowatthodin za hodinu (kWh/h), pak ale zvolnil na 7,9 milionu kWh/h, uvádějí data německého operátora Gascade. Podle údajů společnosti Refinitiv Eikon byl tok plynovodem Nord Stream 1 pod Baltským mořem dnes ráno na stabilní úrovni.

