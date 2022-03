Kyjev potvrdil setkání Lavrova s Kulebou, polský plán předání stíhaček Ukrajině odmítly USA

Kyjev potvrdil čtvrteční setkání šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova s jeho ukrajinských protějškem Dmytrem Kulebou. Americké ministerstvo obrany oznámilo, že plán Polska předat stíhačky MiG-29 Spojeným státům ve snaze dostat je na Ukrajinu nepovažuje za udržitelný. Příslušníci ruské národní gardy převzali plnou kontrolu nad ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnou. Humanitární koridor z obléhaného města Sumy na severovýchodě Ukrajiny bude fungovat i dnes.

Kyjev potvrdil čtvrteční setkání šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova s jeho ukrajinských protějškem Dmytrem Kulebou na diplomatickém fóru v Turecku a Moskva vychází z toho, že se jednání uskuteční, řekla dnes podle agentury TASS mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Šlo by o schůzku mezi oběma znepřátelenými zeměmi na dosud nejvyšší úrovni od 24. února, kdy Rusko vojensky napadlo Ukrajinu.

Americké ministerstvo obrany oznámilo, že plán Polska předat stíhačky MiG-29 Spojeným státům ve snaze dostat je na Ukrajinu nepovažuje za udržitelný. Podle agentury Reuters i amerických médií tím Washington polskou nabídku odmítl. Varšava v úterý oznámila, že je ochotna bojová letadla dodat na americkou základnu v Německu, načež by byla předána ukrajinské armádě. Podle Pentagonu ale tento plán vzbuzuje značné obavy pro celou Severoatlantickou alianci.



"Budeme s Polskem a dalšími spojenci NATO pokračovat v konzultacích ohledně této záležitosti a složitých logistických výzvách, které přináší, ale nedomníváme se, že je polský návrh udržitelný," řekl v prohlášení mluvčí Pentagonu John Kirby. "Jednoduše nám není jasné, že by pro to existovalo zásadní odůvodnění," dodal.



Příslušníci ruské národní gardy převzali plnou kontrolu nad ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnou, píše s odvoláním na tyto jednotky ruské vnitřní bezpečnosti agentura TASS. Zaměstnanci zařízení podle nich pracují v běžném režimu a ukrajinští obránci odevzdali zbraně a byli propuštěni. Ukrajinský ministr pro energetiku Herman Haluščenko předtím podle agentury Unian Rusko obvinil, že pracovníky elektrárny mučí a drží proti jejich vůli. Prohlášení obou stran nelze nezávisle ověřit.

Humanitární koridor z obléhaného města Sumy na severovýchodě Ukrajiny bude fungovat i dnes, uvedl na sociální síti telegram gubernátor Sumské oblasti Dmytro Žyvyckyj. Plány na příměří a možný další provoz humanitárních koridorů v úterý večer oznámila Moskva, podle ukrajinské tiskové agentury Unian budou moci lidé odejít mezi 08:00 až 20:00 SEČ. Z města Sumy se během úterního dočasného příměří evakuovalo 5000 civilistů, uvedl Kyjev. Uprchlíci zamířili do středoukrajinské Poltavy, kam dnes brzy ráno všichni podle místní správy bezpečně dorazili.