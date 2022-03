Nasdaq v medvědím trhu

Dnešní obchodní den v USA byl poměrně smíšený - v úvodu dne ještě panovala spíše pozitivní nálada, která se přenesla z evropských trhů, avšak již krátce po otevření trhu se optimismus vytratil. Důvodem bylo primárně přerušení (respektive odložení) mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Obavu jistě přiživuje i rétorika FEDu a plánovaných sedm zvýšení sazeb ještě v tomto roce. Poradí si ekonomika s takovým zdražením peněz? Nepřivede tento krok světovou ekonomiku do recese? To jsou otázky, které nyní trápí nejednoho investora. Osobně se domnívám, že nebýt aktuálního konfliktu (jehož ekonomické dopady je zatím obtížné vyčíslit), trh by si s tím nejspíš poradil - rozhodně lépe než s případnou hyperinflací. V aktuální situaci je však vše mnohem nejasnější a inflační tlaky spojené nejen s růstem cen energií mohou donutit nakonec FED i k rychlejšímu zákroku, což by mohlo velmi reálně ohrozit ekonomický růst na delší dobu. Doufejme však, že situace na Ukrajině se uklidní a nejčernější scénáře se nenaplní.

Jednoznačně nejslabším článkem byly dnes technologické společnosti (Microsoft -1,3 %, -2,7 %, Alphabet -3 %, -3,1 %, -2 %, -3,5 %). Nasdaq se tak dnešním propadem dostal do tzv "medvědího trhu" - tedy poklesl od svých maxim z poslední doby již o více než 20 %. Výrazný propad zaznamenal i energetický sektor (Chevron -2,5 %, Mobil -3,6 %, Occidenal -4,1 %) a to kvůli prudkému propadu cen ropy (-6,5 %). Kvůli hrozícímu vyřazení čínských společností z amerického obchodování pak silně propadly právě zmíněné čínské akcie (Alibaba -10,3 %, Nio -12,3 %, JD.COM -10,5 %).

Naopak nejrůstovějším sektorem dne byl ten farmaceutický, primárně pak výrobci vakcín (Moderna +8,6 %, BioNTech +12 %). Důvodem bylo zhoršení kovidové situace v Asii a obava z možné další vlny epidemie.