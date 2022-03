Mírová jednání na mrtvém bodě, čeká se na hovor prezidentů Číny a USA. Evropské akcie klesají

Akcie během páteční seance klesaly s tím, jak jednání mezi Ukrajinou a Ruskem zatím uvázly na mrtvém bodě. Rusko nařklo Ukrajinu, že vyjednávání záměrně brzdí.

Podle americké administrativy budou pravděpodobně sílit nukleární hrozby ze strany Ruska, když se mu budou tenčit možnosti s konvenčními zbraněmi. Trh vyčkává, jak dopadne jednání mezi prezidenty Číny a USA. To by mělo proběhnout dnes ve večerních hodinách a mohlo by udat směr obchodování ve spojených státech.

Německý index DAX klesal o 0,75 %, ropa Brent se pohybovala nad 107 dolary za barel +1 %. Futures na americké trhy ukazovaly na zatím mírný pokles. Značná nejistota a víkend před námi bude spíše lákat prodejce.

V Praze bylo obchodování o poznání klidnější. Největší nárůst zaznamenala +1,8 %. Ostatní blue chips českého trhu se pohybovaly poblíž svých včerejších závěrů.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:18 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.8478 0.3967 24.8593 24.7168 CZK/USD 22.4755 0.7509 22.4775 22.2540 HUF/EUR 373.6538 0.5499 374.0700 371.1754 PLN/EUR 4.7307 1.0814 4.7375 4.6766

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0345 -0.1019 7.0580 7.0339 JPY/EUR 131.5220 -0.0133 131.8994 131.3750 JPY/USD 118.9525 0.3099 119.0065 118.7900

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8412 -0.2325 0.8438 0.8409 CHF/EUR 1.0325 -0.6113 1.0404 1.0324 NOK/EUR 9.7565 0.0302 9.7636 9.7287 SEK/EUR 10.4323 -0.0508 10.4571 10.4188 USD/EUR 1.1056 -0.3250 1.1090 1.1054

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3552 0.0136 1.3567 1.3497 CAD/USD 1.2609 -0.1200 1.2622 1.2596