Akcie pokračují v růstu, pro který těžko najít pevný základ

Akciím na hlavních západních trzích se dnes velmi dobře daří. Evropa se vytáhla slušně do plusu a roste i Amerika. Euro Stoxx 50 nebo S&P 500 jsou nahoře asi o procento. K tomuto vývoji zřejmě pomáhají technické faktory, jako třeba překonání 200denního klouzavého průměru u zmíněného amerického indexu. Síla odrazu navíc vyvolává dojem, že dno mají trhy už za sebou, což do akcií stahuje další peníze. Drobná pozitiva najdeme i v podobě dnešního lehkého poklesu cen ropy či zestrmění americké výnosové křivky.

Jinak ale fundament zdaleka nevypadá tak zářivě, jako by naznačoval euforický růst akcií v posledním týdnu. Ropa se sice na chvíli zastavila a investoři žijí v naději, že evropská rozpolcenost ohledně omezení odběru z Ruska udrží status quo, přibývají však varování před ropným deficitem. IEA odhaduje propad ruských dodávek v následujícím měsíci, dallaský Fed ve své studii odhaduje silný negativní dopad energetického šoku na výkon globální ekonomiky.

Odhady přitom nestojí na sankcích, jako spíše na útlumu financování nákupů z Ruska a absenci dostatečné náhrady.

Samostatnou kapitolou je pak výnosová křivka. Dnešní mírné zestrmění nezakryje trend, který míří jednoznačně opačným směrem. Varovné inverze křivky se můžeme snadno dočkat v řádu týdnů. Výnosy navíc plošně rostou, a to vytrvale a citelně - dnes v USA asi o 7 bazických bodů a v Německu cca o 4. Dluhopisový trh čeká, že centrální banky budou peníze stahovat razantněji. Tuto možnost ostatně včera připustil předseda Fedu Powell a dnes k rychlému zpřísnění politiky přímo vyzval jeho kolega Bullard.

Celkově vzato to podle nás vůbec nevypadá, že by všechna negativa na obzoru byla do cen zahrnuta a mohli bychom se dívat za ně na lepší budoucnost. Současnou rally tak vnímáme jako krátkodobé vzedmutí, které je těžko udržitelné.

Eurodolar se dnes z místa příliš nepohnul a obchoduje se na 1,1015. To samé platí pro korunu, která na páru s eurem zůstává těsně u 24,70. Poslední komentáře z ČNB nechaly domácí měnu v klidu stejně jako vývoj na hlavních trzích.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:45 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6873 -0.0662 24.7844 24.6564 CZK/USD 22.4155 0.0245 22.5535 22.3680 HUF/EUR 369.7893 -1.0106 373.9659 369.3713 PLN/EUR 4.6844 -0.2197 4.7060 4.6734

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0116 0.0728 7.0289 6.9725 JPY/EUR 132.8500 0.8866 133.3110 131.6674 JPY/USD 120.6255 0.9710 121.0350 120.3460

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8310 -0.7240 0.8364 0.8309 CHF/EUR 1.0270 -0.1851 1.0301 1.0264 NOK/EUR 9.6752 0.4235 9.6809 9.6077 SEK/EUR 10.4201 -0.3948 10.4687 10.3648 USD/EUR 1.1010 -0.0812 1.1046 1.0961

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3448 -0.4572 1.3559 1.3425 CAD/USD 1.2601 0.0746 1.2623 1.2574