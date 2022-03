Další vývoj ziskovosti obchodovaných firem a směr celého trhu

Na CNBC se včera zapáleně diskutovalo, kam se vydá akciový trh. Vzrušení vyvolávaly zejména názory týkající se další ziskovosti korporátního sektoru. Brian Belski z BMO Capital Markets se stavěl proti úvahám, které zejména z makroekonomického vývoje odvozují, že ziskovost půjde dolů. On sám na základě analýzy firem (tedy „zespoda nahoru“) tvrdí, že ziskovost již nyní stoupá. Dnes o cyklu a ziscích.



Morgan Stanley v následujícím grafu ukazuje vývoj svého indikátoru fází cyklu americké ekonomiky. Jednotlivé fáze se nemusí vždy střídat standardním způsobem a samozřejmě se mění i délka jejich trvání a intenzita. Poslední propad nastal na počátku roku 2020, nyní jsme podle ve fázi expanze. Která je na jednu stranu prudká, ale na stranu druhou se již pomalu blíží hodnotám, které v minulosti znamenaly vrchol. A pak obrat dolů:





Zdroj: Twitter



Učebnicově by si tedy akcie měly ještě nějakou dobu vést dobře, ale to nejlepší by již měly mít za sebou. Ziskovost by nejdříve ztrácela na tempu růstu a pak by se zmenšovala, sazby by šly nahoru. Množství faktorů, které jsou „tentokrát jinak“ je ale tentokrát mimořádně vysoké. A podívejme se, jak se podle grafu vyvíjela třeba taková druhá polovina devadesátých let: Expanzi dvakrát přerušil pokles, ale jen krátce tak, aby přišlo pokračování expanze.



Pohled na data Yardeni Reasech ukazuje, že konsenzus pro letošní zisky v indexu SPX hovoří asi o 227 dolarech na akcii, pro rok příští 250 dolarech na akcii. Vlastní projekce pana Yardeniho jsou na hodně podobných číslech a celkově se tu tedy ani náznakem nepočítá s poklesem zisků, ale jejich cca 11 % růstem. S podobnými čísly přitom operuje i zmíněný . Co tedy ony úvahy o poklesu zisků?



Následující graf ukazuje model BofA a skutečný vývoj očekávaných zisků – obojí pro globální trhy. Podle tohoto modelu by zisky měly začít do léta skutečně klesat:





Zdroj: Twitter



Pro americké trhy pak BofA poskytuje následující vodítko – kombinace růstu zisků a valuačních násobků a výsledné hodnoty indexu SPX. S tím, že stagnace zisků a PE mezi 19 – 20 by znamenalo index na 4 000 – 4 200 bodech:



Zdroj: Twitter