Výsledky Fordu byly nad očekáváním trhu, automobilku však sužuje nedostatek čipů

Automobilka Motor včera zveřejnila své výsledky za první tři měsíce roku, tedy hned den poté, co uvedla elektrickou verzi pickupu F-150. mírně překonal očekávání zisku, když mu vyšší ceny vykompenzovaly problémy s dodavatelskými řetězci, které omezily výrobu. Akcie v pre-marketu rostou o 2,3 %.



Upravený zisk na akcii ve výši 38 centů překonal průměrný odhad analytiků 36 centů. Stejně tak i upravený zisk před úroky a zdaněním ve výši 2,3 miliardy USD překonal očekávání analytiků ve výši 1,8 miliardy USD.



"Bylo to smíšené," řekl finanční ředitel John Lawler o výsledcích Fordu za první čtvrtletí v rozhovoru s novináři. "Nadále máme problémy s dodávkami čipů, které nás omezují, a zejména zde v Severní Americe nás to neúměrně zasáhlo u našich velkých vozidel řady F-Series, Expedition, Navigator."



Automobilka potvrdila svůj odhad zisku na rok 2022 ve výši 11,5 až 12,5 miliardy dolarů bez úroků a daní. To by představovalo vyšší zisk o 15 až 25 % oproti roku 2021.



Tržby Fordu v prvním čtvrtletí činily 34,5 miliardy dolarů, což předčilo 32,2 miliard dolarů, které analytici očekávali. Velkoobchodní dodávky téměř 970 000 vozidel však klesly o 9 % oproti předchozímu roku, což je další důkaz, že na výstup firmy dopadá nedostatek čipů. Tržby Fordu za první čtvrtletí meziročně klesly o pouhých 5 % díky vyšším cenám.

Akcie Fordu se loni více než zdvojnásobily, ale poté se investoři k automobilce postavili zády kvůli obavám z recese a rostoucích nákladů na komodity, které dále zhoršuje válka na Ukrajině. Od té doby, co 13. ledna poprvé překonal tržní hodnotu 100 miliard dolarů, klesly akcie společnosti o 40 %.





Uvedení bateriového vozu F-150 Lightning na trh je vyvrcholením sázky generálního ředitele Jima Farleyho za 50 miliard dolarů, že tato 118letá automobilka může být rivalem Tesly a stát se hráčem na poli elektromobilů. však sužuje neřešitelný nedostatek čipů, který v prvním čtvrtletí snížil prodeje dodávek F-Series v USA o 31 %.



Aby se mohl soustředit na elektrická vozidla, rozdělil Farley 2. března automobilku na dvě divize – „Model e“ pro rozšíření nabídky elektromobilů a „Ford Blue“ se zaměřením na tradiční vozidla se spalovacím motorem. Farley se zaměřuje na snížení nákladů ve výši 3 miliard dolarů u tradičních motorových vozidel, což by mohlo zahrnovat i snižování počtu pracovních míst. Podle Farleyho budou tyto operace „motorem zisku a hotovosti“ a budou financovat elektrické ambice Fordu.



Farley také minulý měsíc navýšil výdaje na elektromobily o 20 miliard dolarů na celkových 50 miliard dolarů a do roku 2026 chce vyrábět 2 miliony elektromobilů ročně, což je obrovský skok oproti více než 27 000 bateriově poháněným SUV Mustang Mach-E, které se prodaly loni.



V prvních třech měsících roku klesl prodej vozů v USA o 17 %, zatímco průměrné ceny, které kupující zaplatili za jeho modely, vzrostly o 3,1 % na 49 343 USD, a to kvůli pokračujícímu nedostatku zásob, uvádí server Edmunds.com. V Evropě vykázal v prvním čtvrtletí zisk 207 milionů dolarů před úroky a zdaněním, což je pokles z loňského zisku 341 milionů dolarů bez úroků a daní.



V Číně měl v prvních třech měsících roku ztrátu 53 milionů dolarů před úroky a zdaněním, což je ještě horší než ztráta 15 milionů dolarů v prvním čtvrtletí roku 2021. Prodeje vozů v Číně klesly v prvním čtvrtletí o 18,8 % kvůli nedostatku čipů a omezeními souvisejícími s pandemií.

Zdroj: Bloomberg, Patria