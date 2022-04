Ruská centrální banka nečekaně snížila základní úrok. Další snižování na obzoru

Ruská centrální banka dnes snížila základní úrokovou sazbu o tři procentní body na 14 procent. Pokles úroků je vyšší, než čekali analytici. Banka zároveň uvedla, že vidí prostor k dalšímu snižování sazeb ve snaze vypořádat se s hospodářským poklesem a vysokou inflací.



Centrální banka už v dubnu nečekaně snížila základní úrok o tři procentní body. Na konci února, jen několik dní po invazi ruských vojsk na Ukrajinu, úrok více než zdvojnásobila na 20 procent.



Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že centrální banka dnes základní úrokovou sazbu sníží na 15 procent. Ekonomové předpokládali, že Rusko bude potřebovat nižší sazby vzhledem k hrozící ekonomické recesi a dopadu sankcí, které na Moskvu za její agresi vůči sousední zemi uvalil Západ.



Nižší úrokové sazby podporují prostřednictvím levnějších úvěrů ekonomiku. Mohou ale také podpořit inflaci a učinit rubl zranitelnější vůči vnějším šokům. Inflaci, která se blíží maximu za 20 let, musí teď centrální banka zkrotit a zároveň podpořit ekonomiku při nejprudším poklesu od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.



"Pokud se situace bude vyvíjet v souladu se základní prognózou, vidí ruská centrální banka prostor ke snížení základní úrokové sazby v roce 2022," uvádí se ve sdělení. Analytici očekávají, že by centrální banka do konce roku mohla snížit úrok na 10,5 procenta, protože pokles kurzu rublu jí pomáhá omezit inflační rizika.



Banka dnes také oznámila, že podle její prognózy by inflace mohla v letošním roce zrychlit na 18 až 23 procent. Vysoká inflace snižuje životní úroveň a je už několik let jednou z hlavních obav spotřebitelů. Hrubý domácí produkt (HDP) pak letos podle banky vykáže propad o osm až deset procent.



Příští zasedání centrální banky, na kterém se bude rozhodovat o měnové politice včetně úrokových sazeb, je naplánováno na 10. června.