Americká ekonomika stále roste příliš rychle. Reálný produkt je zavádějící

Každým dnem přichází další a další data, která ukazují, že americká ekonomika se nebezpečně přehřívá. Na stránkách The Money Illusion to tvrdí americký ekonom Scott Sumner i přesto, že podle posledních čísel americké hospodářství kleslo o 1,4 %. O co Sumner opírá své tvrzení?



„Ekonomika v prvním čtvrtletí rostla anualizovaným tempem 6,4 %, což je tempo příliš vysoké na to, aby Fed dosáhl svého inflačního cíle,“ tvrdí ekonom. Podle něj k přehřívání amerického hospodářství již dochází, tudíž je třeba, aby přišlo období, kdy se nominální růst amerického hospodářství bude pohybovat pod trendem. Během posledních 12 měsíců přitom nominální produkt NHDP rostl o 10,6 %.



„Někteří byrokraté pracující pro organizaci nazývanou Bureau of Economic Analysis přišli s odhadem ekonomického růstu, podle kterého ekonomika klesla o 1,4 %. Používají k tomu těžko pochopitelné a nečitelné statistické manipulace. Skuteční lidé ale neutrácí v jednotkách daných statistickými daty od BEA, ale utrácí v dolarech. A tyto dolarové výdaje rostou příliš vysokým tempem,“ pokračuje ekonom.



Sumner soustavně tvrdí, že zdraví amerického pracovního trhu nezáleží tolik na růstu reálného produktu, jako na růstu NHDP. První čtvrtletí tohoto roku je pak dokonalým důkazem. Tvorba pracovních míst totiž prudce rostla. Takže „komu budete věřit, BEA a ekonomickému establišmentu, který na ní stojí?“ Po této rétorické otázce ekonom dodává: „Kolikrát ještě musím zopakovat, že vše je o nominálním produktu?“



Když Fed zvýšil sazby o 25 bazických bodů, ekonom podle svých slov mínil, že se tak mělo stát o 50 bazických bodů. Nyní se hovoří o 50 bazických bodech, Sumner by ale preferoval růst sazeb o 75 bazických bodů. „Konzistentně preferuji utahování monetární politiky, které převýší to, co čekají trhy, protože očekávané zvýšení sazeb podle těch samých očekávání nepovede k poklesu inflace na cíl Fedu,“ dodává Sumner.



„Jestliže je ekonomika v rovnováze, šoková terapie sebou nese riziko pádu do recese,“ pokračuje ekonom. Jenže pokud je ekonomika výrazně přehřátá, „šoková terapie nese riziko, že se hospodářství posune zpět do rovnováhy.“ Takže taková terapie je v takovém případě „dobrým nápadem“.



