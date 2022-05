OSN snížila odhad globálního růstu pro letošní rok na 3,1 procenta

Organizace spojených národů dnes výrazně zhoršila svoji prognózu globálního hospodářského růstu pro letošní rok, protože válka na Ukrajině vyvolala růst světových cen potravin a komodit a prohloubila inflační tlaky, což narušuje křehké oživení z pandemie nemoci covid-19. Hrubý domácí produkt má vzrůst o 3,1 procenta místo původně očekávaných čtyř procent. Vyplývá to ze zprávy oddělení OSN pro ekonomické a sociální záležitosti.



Zhoršení růstu se týká řady zemí, včetně největších světových ekonomik USA a Číny, Evropské unie a většiny dalších rozvinutých nebo rozvojových zemí. Zpráva také varuje před dalším možným zhoršením v případě zesílení války na Ukrajině a nových vln pandemie.



Globální inflace má letos vzrůst na 6,7 procenta, což je více než dvojnásobek průměru z let 2010 až 2020, který činil 2,9 procenta. Prudce se zvýší zvláště ceny energií a potravin.



"Válka na Ukrajině, ve všech svých rozměrech, uvádí do pohybu krizi, která rovněž ničí globální energetické trhy, narušuje finanční systémy a prohlubuje extrémní zranitelnost rozvojových zemí," uvedl generální tajemník OSN António Guterres. Vyzval k rychlým a rozhodným krokům, které by zajistily stabilní přísun potravin a energií na otevřené trhy.



Zpráva uvádí, že válka na Ukrajině těžce zasahuje nejen ukrajinskou ekonomiku a Rusko, ale také ekonomiky sousedních zemí střední Asie a Evropy. Ekonomika Evropské unie, která v roce 2020 dovážela 57,5 procenta energie z Ruska, by podle nového odhadu měla letos vzrůst pouze o 2,7 procenta. Lednová prognóza počítala s růstem 3,9 procenta.



Ekonomika USA má expandovat o 2,6 procenta místo dřívějších 3,5 procenta a příští rok zpomalí na 1,8 procenta. Americkou ekonomiku zpomalí vysoká inflace, agresivní zpřísňování měnové politiky a dopady války na Ukrajině.



Ekonomika Číny má letos vzrůst o 4,5 procenta, což je o 0,7 procentního bodu méně, než uváděla prognóza v lednu. Ke slabšímu růstu přispějí pandemická omezení zavedená v Číně v prvním čtvrtletí.