Bloomberg: Maďarsko se po zablokování peněz z EU obrátí na finanční trhy

Maďarsko plánuje nabídnout na trhu dluhopisy v eurech a dolarech, protože vláda premiéra Viktora Orbána hledá alternativy k zablokovaným miliardám eur z fondů Evropské unie. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na osobu obeznámenou s touto záležitostí.



Podle zdroje Maďarsko plánuje v blízké budoucnosti prodat dluhopisy v dolarech se splatností sedm a 12 let a v eurech se splatností devět let. Prodej mají organizovat banky , , Group, ING Groep a Chase & Co.



Potenciální výnosy mají pomoci zalepit díry v maďarském rozpočtu, které způsobily velkorysé sociální výdaje před dubnovými volbami. Orbán ve volbách opět zvítězil, a ve funkci tak zůstává páté období za sebou.



Maďarsko v současnosti nemá přístup 7,2 miliardám eur (178,14 miliardy Kč) z pandemických fondů EU. Důvodem jsou obavy z oslabení právního státu a z korupce.



Orbán kvůli finančním problémům o víkendu oznámil rozsáhlé plány na konsolidaci rozpočtu. Je mezi nimi snížení vládních výdajů a úspory v objemu šest miliard USD (139,1 miliardy Kč) a mimořádné daně pro různá odvětví, od bankovnictví pro energetiku.



V posledních týdnech se na mezinárodní trhy obrátily i další země střední a východní Evropy jako Polsko a Chorvatsko. Zahraniční financování je pro regionální země levnější variantou, protože po sérii zvyšování úrokových sazeb s cílem zmírnit vysokou inflaci čelí tyto země růstu výnosů dluhopisů v domácí měně.



Maďarsko zvýšilo cíl prodeje zahraničních dluhopisů pro letošní rok o 2,5 miliardy eur na 5,1 miliardy eur. Po únorovém prodeji dluhopisů v jenech mu tak letos zbývá prodat dluhopisy za 4,5 miliardy eur. Výnos maďarského desetiletého forintového dluhopisu se nyní pohybuje kolem 7,2 procenta.