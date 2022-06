IEA: Investice do energetiky letos vzrostou o osm procent

Investice do energetiky mají v letošním roce vzrůst o osm procent na 2,4 bilionu USD. Tato částka zahrnuje rekordní výdaje na obnovitelé zdroje energie. Ani tento vysoký růst však nebude stačit k vyřešení současné klimatické a energetické krize. Uvedla to ve své zprávě Mezinárodní agentura pro energii (IEA).



Pozitivně hodnotí IEA investice do čisté energie. Výkonný ředitel IEA Fatih Birol uvedl, že jediným trvalým řešením krize je masivní nárůst investic do přechodu na čistou energii. Investice do čisté energie od roku 2020 stouply o 12 procent, když v předchozích pěti letech se zvyšovaly o dvě procenta ročně. Obnovitelné zdroj energie spolu s výdaji na rozvodné sítě a skladování energie nyní představují přibližně 80 procent celosvětových investic do energetiky.



Investice do čisté energie však nejsou rovnoměrně rozloženy, z velké části se soustředí na vyspělé země. Chudší země, s výjimkou Číny, stále neinvestují do obnovitelných zdrojů více než v roce 2015, kdy představitelé zemí podepsali pařížskou klimatickou dohodu.



Obavy o energetickou bezpečnost a vyšší ceny způsobily zvýšení investic do fosilních paliv. V roce 2021 vzrostly investice do uhlí o deset procent, zejména v Asii, a letos IEA očekává podobný růst.



Totéž platí pro investice v odvětví ropy a zemního plynu, i když jejich úroveň zůstává pod úrovní roku 2019. Pozitivní podle IEA je však to, že neočekávané zisky, které ropný a plynárenský průmysl získává díky vysokým cenám, poskytují potřebné prostředky na investice do transformace tohoto odvětví. Zatímco v roce 2019 směřovalo do investic do čisté energie pouze jedno procento výdajů velkých ropných a plynárenských společností, nyní je to pět procent.