Rozbřesk: Zeman chce holubičí bankovní radu ČNB

Výroky prezidenta Zemana pro korunu nevěstí nic úplně dobrého. V rozhovoru pro CNN Prima news naznačil, že vybíral nové kandidáty ke guvernérovi Michlovi tak, aby se jednalo převážně o holubice. „Mluvil jsem s novými členy bankovní rady a domnívám se, že u nich není nálada k nějakému razantnímu navyšování úrokových sazeb,“ uvedl prezident. S vyššími domácími i zahraničními inflačními tlaky, rostoucími inflačními očekáváními a zejména s růstem úrokových sazeb v okolních evropských zemích je přitom vysoce pravděpodobné, že nová prognóza a většina interních analýz ČNB bude volat po dalším růstu úrokových sazeb.

Pokud by se nová bankovní rada od začátku profilovala jako holubičí (jak naznačoval prezident) a podobně jako guvernér (většinově) apriori odmítala další růst sazeb, mohl by být odliv kapitálu a tlak na korunu ještě výraznější. Určitá míra nejistoty bude panovat nějakou dobu i ohledně ochoty “obměněné” bankovní rady vůbec korunu dál aktivně bránit.

V základním scénáři počítáme s tím, že ho bankovní rada nevyslyší, ale nebude další růst úrokových sazeb vylučovat. To však může výrazně zesílit odliv krátkodobého kapitálu z Česka a ČNB bude muset bránit korunu o poznání výraznějšími devizovými intervencemi.V tomto bodě očekáváme, že nakonec bude panovat bankovní radě shoda - zajímavé může být z tohoto pohledu už první setkání nové bankovní rady nad “běžnou agendou” (14.7.), kdy může teoreticky dojít na první hlasování o intervencích.

Jinak na globálních trzích v tuto část roku zpravidla startuje letní obchodování vyznačující se poklidnější náladou, nižšími zobchodovanými objemy a celkově nižší volatilitou na většině trhů. Tento rok však může být v létě o poznání bouřlivěji - série stagflačních šoků dopadajících na vyspělé ekonomiky povede investory k pečlivému sledování (nejen) nových inflačních čísel, ale i všech indicií z reálné ekonomiky. V nadcházejícím týdnu budou bezesporu v centru pozornosti červnová čísla z amerického trhu práce. Po slabších osobních výdajích amerických domácností a výrocích šéfa Fedu bude klíčové vedle celkového přírůstku pracovních míst a nezaměstnanosti (očekává se pokles na 3,5 %), sledovat zejména dynamiku mezd.



*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží jako přikovaná na 24,75 EUR/CZK a po výrocích prezidenta Zemana podporujících holubičí hlasy v bankovní radě asi dál zůstane pod tlakem (viz úvodník). Horší výsledky domácího průmyslu v tomto týdnu zůstanou pro korunu číslem druhé kategorie - jediné, co ji bude zajímat, budou komentáře nově jmenovaných členů bankovní rady.



Eurodolar

Dolar se v pátek držel na silných pozicích v okolí 1,04 EUR/USD, a to nehledě na další pokles globálních výnosů a uvolněnější náladu na akciových trzích. Investoři na devizových trzích však úlevu vnímali pravděpodobně jako dočasnou - tento týden budou v centru pozornosti statistiky z trhu práce a zápis z posledního zasedání Fedu.