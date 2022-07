Inflace investory nepotěšila, katastrofický scénář ale na trzích nenastává

Americké indexy zahájily obchodování v záporných hodnotách. Čísla ze spotřebitelské inflace investory opět nepotěšila, když ukázala na její další zrychlení. Katastrofický scénář provázený rapidním poklesem však zatím nenastal, indexy od otevření naopak část úvodních ztrát umazávají a pohybují se zhruba do -1 %.



Po výprodejích z úvodu týdne rostou akcie (+6%), společnost se připravuje na soudní spor s Elonem Muskem kvůli zrušení již dojednané nabídky k odkupu s vysokou prémií. Rostou také akcie BioNtech a Novavax, a to již 4. týden v řadě. Hrozba Covidu opět vyplouvá na povrch a úřady v USA i v Evropě hledají řešení vakcinace na nadcházející sezónu. Spolu s Modernou zde tedy pozorujeme 3 měsíční maxima. Podle serveru Politico by navíc dnes americký FDA mohl dát zelenou vakcíně od firmy Novavax.



Výprodeje naopak panují napříč sektory, klesají technologické tituly, telekomunikace i cyklická spotřeba. Klesá dál i cena ropy, proti včerejším výprodejů se ale drží pouze mírně v záporu a barel WTI v nejbližším kontraktu aktuálně stojí okolo 96 USD.



Evropa následuje výprodeje v Americe a pravděpodobně uzavře v červených číslech, Stoxx 600 aktuálně odepisuje -1,3 %. Výprodejů nebyla ušetřena ani domácí Burza cenných papírů Praha, index PX stahují dolů akcie , a .

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:27 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3894 -0.2601 24.4665 24.2680 CZK/USD 24.3055 -0.2402 24.4235 24.2035 HUF/EUR 408.7353 0.5052 410.9461 406.5679 PLN/EUR 4.8339 0.2978 4.8550 4.8029

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.7528 0.0614 6.7786 6.7245 JPY/EUR 138.0490 0.5171 138.3540 137.1250 JPY/USD 137.5865 0.5254 137.8550 136.9620

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8457 0.1658 0.8468 0.8403 CHF/EUR 0.9828 -0.2679 0.9867 0.9805 NOK/EUR 10.2872 -0.0748 10.3038 10.1971 SEK/EUR 10.6037 -0.0829 10.6380 10.5969 USD/EUR 1.0034 -0.0159 1.0099 1.0001

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4830 0.2523 1.4865 1.4699 CAD/USD 1.2994 -0.1647 1.3060 1.2954