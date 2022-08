Autonomní budoucnost přichází, v USA již budou za pár let jezdit po silnicích autonomní nákladní vozy. Pro Yahoo Finance to uvedl člen vedení Uberu Lior Ron. Na to, aby se plně využil potenciál autonomních vozů na straně bezpečnosti a efektivity, je nutné mít „komerční infrastrukturu“. A na té nyní Uber, respektive Uber Freight, pracuje a investuje do ní.



Následující graf ukazuje vývoj tržeb generovaných v Uber Freight:





Zdroj: Uber, Yahoo



Expert uvedl, že podle průzkumů Uberu chce 75 % tázaných společností využívat autonomní dopravu ve chvíli, „kdy bude technologie dostupná.“ Její potenciál bude alespoň zpočátku využíván v rámci takzvané „hub to hub“ dopravy. Tedy mezi dvěma logistickými centry spojenými dálnicemi. Právě na dálnicích se totiž mohou autonomní vozy přesouvat „dobře předvídatelným způsobem“.



K centrům a od center tedy budou zboží přepravovat tradiční vozy s řidičem, v centrech dojde k prohození vozu a autonomní tahače a nákladní vozidla přepraví zboží stovky mil po dálnicích. Podle experta jde o model, který lze široce kopírovat a klíčem jeho úspěchu je maximalizovat objem zboží dopravovaných autonomními vozy. K tomu Ron dodal, že průměrný věk řidiče kamionu v USA je asi 55 let a podle některých odhadů bude v následujících několika letech poptávka po stovkách tisíc, možná až milionu nových řidičů. I z tohoto pohledu by tedy měl být potenciál pro autonomní vozy velký.

První fáze rozvoje nové technologie může podle experta stát na dopravě mezi několika velkými městy v Texasu či Arizoně. Ve chvíli, kdy bude zřejmé, že systém funguje, dojde k posunům na straně klientů a také regulátora. To se může stát „během několika následujících let“. Pak dojde k expanzi technologie do dalších měst a center.



Na závěr rozhovoru Ron hovořil o významu strategických partnerství, která uzavírá Uber s jinými společnostmi. Tato partnerství umožňují získat potřebná data související přímo s autonomním provozem a také podílet se na rozvoji těchto technologií a správně nastavit vztahy mezi společností a dopravci.



Zdroj: Yahoo Finance, Youtube