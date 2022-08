Euro se zvedá, trh spekuluje o velkém zvýšení sazeb ECB

Akcie dnes mění směry, ovšem i přes dílčí úspěchy to zatím vypadá, že se jim ani tentokrát růst nepodaří. Slušný nástup Ameriky z úvodu znovu vyprchal a indexy klesají mírně do červeného. Evropa v minusu zůstává. Výnosy dluhopisů v USA nárůst neudržely a vrátily se níž. Na evropských papírech však zůstávají výnosy za dnešek výš. Eurodolar spolu s tím roste na 1,0050.

Do hry se dnes vkládají nová data z Evropy i Ameriky. Na evropské straně to byla hlavně inflace, která za srpen mírně překonala odhady, načež vyvolala reakci centrálních bankéřů i tržních hráčů, kteří začali sázet na zvýšení sazeb ECB příští týden o 75 bazických bodů.

Robert Holzmann říká, že zvýšení sazeb o 50 bazických bodů na zasedání příští týden je minimum, spíše by se mělo debatovat o 75. Jeho kolega z ECB Nagel vyzval k rozhodné akci a silnému zvednutí úrokových sazeb v reakci na nová inflační čísla. Nagel spatřuje riziko, že vysoká inflace se udrží ještě déle.

Ze zámoří také zazněla další jestřábí poznámka: Loretta Mesterová z Fedu řekla, že je třeba dál zvedat sazby a že boj s inflací bude ještě dlouhý. Centrální banka podle ní musí inflaci zkrotit, i kdyby to mělo znamenat recesi. Od této bankéřky se to však dalo čekat.

Naopak během dne trhy naladila nová data. Report ADP ukázal poměrně slabý růst zaměstnanosti mezi americkými firmami (132 tis. vs konsensus 300 tis.). Pokud by ochlazení trhu práce potvrdila i páteční vládní data, investoři by se možná o něco méně báli agresivně utahujícího Fedu. Jenže efekt dat nevydržel a nálada se později odpoledne znovu zhoršuje.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:23 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5210 -0.1460 24.5784 24.3525 CZK/USD 24.3590 -0.6222 24.6260 24.3590 HUF/EUR 400.9684 -0.4433 407.7000 399.4201 PLN/EUR 4.7169 -0.1926 4.7387 4.6878

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9375 0.1852 6.9375 6.8791 JPY/EUR 139.5050 0.3399 139.5050 138.2730 JPY/USD 138.5750 -0.1484 138.8930 138.2710

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8642 0.5644 0.8644 0.8573 CHF/EUR 0.9804 0.4472 0.9822 0.9738 NOK/EUR 9.9743 1.5289 9.9836 9.7902 SEK/EUR 10.6967 -0.0196 10.6992 10.6101 USD/EUR 1.0066 0.5007 1.0068 0.9971

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4565 -0.1748 1.4613 1.4482 CAD/USD 1.3079 -0.0779 1.3140 1.3063