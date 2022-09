Ne moc přívětivá kombinace pro investiční aktiva

Šéf společnosti ISI Ed Hyman a jeho kolega Bob Prince v rozhovoru pro Bloomberg uvedli, že americké hospodářství trpí dvěma nerovnováhami, které je nutné odstranit kvůli snížení inflace (viz první část rozhovoru zde). Následně se věnovali dalšímu možnému vývoji na straně reálného produktu a inflace a jeho implikacím pro investiční aktiva.



Hyman uvedl, že globální krátkodobé sazby stoupají již 18 měsíců. Zároveň klesalo tempo růstu peněžní nabídky a inflace již obrací směrem dolů. A trhy si myslí, že jde o „úvod do další kapitoly“. Prince dodal, že cyklus utahování musí trvat dostatečně dlouho na to, aby se projevil v nominálních výdajích. Podle něj je příliš brzy na to odhadovat, jak se bude vyvíjet reálný produkt a inflace, ale „pravděpodobně přijde kombinace slabšího růstu, vyšší inflace a vyšších sazeb“. A tato kombinace není pro ceny investičních aktiv nijak příznivá.



Prince míní, že cyklus utahování monetární politiky bude pokračovat. Čím více porostou sazby, o to bude slabší růst hospodářství, pokud porostou méně, projeví se to vyšší inflací. Jak bylo uvedeno, v tuto chvíli podle experta není zřejmé, jak moc Fed šlápne na brzdu, a tudíž jaká konkrétní kombinace nastane. Pro akcie z toho každopádně plyne, že v prostředí vyšších sazeb by si měly vést lépe společnosti se silným tokem hotovosti a rozvahami, které mají nízký poměr dluhů k hodnotě celé firmy. Zranitelné jsou naopak firmy se slabými rozvahami a vysokými dluhy.



Hyman na druhou stranu míní, že pokud budou inflační tlaky klesat, „trhy to ocení.“ Prince na to navázal s tím, že on ze strany Fedu ještě neslyšel nějaké uspokojivé vysvětlení toho, proč podle centrální banky inflace nebyla přechodná tak, jak se Fed dříve domníval. Hyman má za to, že centrální banka špatně odhadla, jak moc peněžní nabídku zvedne kombinace monetárního a fiskálního uvolnění. „Nyní tempo růstu peněžní nabídky prudce klesá, ceny komodit také. Fed ještě ani zdaleka neskončil, ale je tu pokrok,“ dodal ekonom.



„Když po delším období vysokého růstu cen sedmdesátých let inflace otočila směrem dolů, akciový trh začal růst,“ pokračoval Hyman. Prince se se svým kolegou shodl na tom, že utahování monetární politiky může přinést tenze na finančních trzích. Sazby totiž musí vzrůst dost na to, aby klesly nominální výdaje. Také úvěrová nabídka a znatelně vyšší sazby mohou přinést i tyto tenze.



Zdroj: Bloomberg