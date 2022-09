Nezaměstnanost bude muset jít pravděpodobně výš, říká Summers. NAIRU vidí u 5 %

Poslední čísla z amerického trhu práce byla zhruba v souladu s očekáváním a nemyslím si, že by někdo na jejich základě radikálně měnil svůj pohled na situaci v ekonomice. Pro Bloomberg to uvedl častý host diskusí Larry Summers, který již na počátku roku 2021 tvrdil, že monetární a fiskální stimulace povedou k vysoké inflaci a je tudíž třeba, aby Fed otočil svou politiku. Summers dnes míní, že pozitivní zprávou je rostoucí míra participace, ale to neznamená, že by z této strany docházelo ke snížení inflačních tlaků. Proč?



Ekonom vysvětlil, že míra participace sice může růst, ale pokud se současně drží nízko míra nezaměstnanosti, znamená to, že pracuje stále více lidí. Tudíž více lidí vydělává a roste celková spotřeba, která zase zvyšuje poptávku po práci. „Lidé mají tendenci přehánět to s odhady toho, jak pozitivní vývoj na straně participace sníží inflační tlaky,“ dodal Summers. Následně dostal otázku na to, kde se podle něj nachází takzvaná NAIRU. Tedy míra nezaměstnanosti, při které trh práce ještě nevytváří inflační tlaky. Kde ji tedy ekonom vidí?



Summers míní, že NAIRU se nachází někde u 5 %. A nechápe podle svých slov odhady, které hovoří o výrazně nižších číslech v době, kdy řada lidí podává výpovědi, počet volných pracovních míst se nachází vysoko a mzdy znatelně rostou. „Pokud to všechno sečteme, nezaměstnanost se pro snížení inflace musí pravděpodobně dostat nad 5 %,“ pokračoval ekonom, který by byl podle svých slov překvapen, kdyby se inflace dostala zpět k 2 % bez popsaného růstu nezaměstnanosti.



Ekonom poukázal na predikce Fedu, podle kterých by se měla podařit kombinace zhruba 4% nezaměstnanosti a 2% inflace. Summers k tomu uvedl, že takový vývoj je možný, jen by s ním nepočítal jako s nejpravděpodobnějším scénářem. Na související otázku týkající se možnosti hladkého přisání pak ekonom odpověděl, že v takovém případě by musela nastat kombinace silné ekonomiky a dezinflace. Což se mu také nezdá pravděpodobné. Je to „triumf naděje nad zkušenostmi“, přestože i k takovému scénáři může dojít.



V rámci rozhovoru se hovořilo i o globalizaci, která je podle Summerse v současné době často kritizována. Nicméně přinesla také velké zvýšení kvality života po celém světě, pokles počtu ozbrojených konfliktů a měla řadu dalších přínosů. Nyní je podle ekonoma globalizace pod útokem autoritářských zemí, ale Summers si myslí, že je chybou bojovat proti prohlubování mezinárodních vztahů. Namísto toho je lepší tyto vztahy zlepšovat.



Zdroj: Bloomberg