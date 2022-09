ECB dnes zvedne sazby kvůli euru a bude s obavami sledovat výnosy

Dneškem si od problémů energetického rázu odskočíme k měnové politice a pokračujícímu dilematu ECB. Ta dnes pravděpodobně zvedne úrokové sazby rovnou o 75 bazických bodů, čímž dál zrychlí i proti překvapivě velkému červencovému kroku (50 bps).



Rozhodnutí to bude jako vždy velice těžké. Na jedné straně inflace překvapuje směrem nahoru, ještě se čeká plné promítnutí energetického šoku, hrozí odpoutání inflačních očekávání a euru se nedaří vymanit z tlaku dolaru. Na straně druhé je tu obligátní strach z recese, kterou nákladové šoky vyvolají a přísnější politika může jen přiživit, a samozřejmě i obavy, co vyšší sazby provedou s dluhopisy Itálie či dalších dluhových hříšníků.



Z mandátu centrální banky by preference měly být naprosto jasné, ale jak víme, nejsou. I tak ale za současné situace vidíme problém spojený s eurem a inflací jako palčivější, ECB by tedy měla jednat rázně. Tlačí ji k tomu jestřábí Fed, ale také domácí problémy, které důvěru investorů v euro podrývají. Bankéři podle nás vědí, že pokud sazby dostatečně nezvednou, pošlou tím euro strmě dolů, důvěru dál nalomí a inflační problém zhorší. Nová prognóza by měla posunout výhled inflace nahoru a výhled pro růst dolů, čímž jen podtrhne dilema stojící před měnovou politikou.



A Itálie? V červnu rostly spready mezi italskými a německými výnosy dluhopisů tak rychle, že ECB narychlo oznámila záchranný program proti "fragmentaci" neboli TPI. Tím došlo k uklidnění, ale pouze na čas. Nyní jsou spready už téměř tak vysoko, jak byly. Zvýšení sazeb ECB by v očekáváních mělo být hodně započítáno, takže velký impuls k růstu by výnosům dát nemělo. I tak ale ECB bude muset aspoň zdůraznit svůj závazek bránit slabé členy a zřejmě se blížíme do bodu, kdy nový program bude muset i využít, aby svá slova podpořila.



ECB má potenciálně v arzenálu vedle sazeb i další nástroje na utažení politiky. Po vzoru Fedu může přistoupit k vyfukování bilance neboli QT. Dále je to práce s TLTRO, kde by se objem poskytnutých úvěrů mohl zmenšit s vyšším úročením. Prozatím ale zřejmě zůstane u úvah o budoucích možnostech, neboť by si radši měla nejdřív počkat, co udělají sazby s dluhopisovým trhem.



Euro se před jednáním zvedlo díky včerejšímu optimismu na trzích a drží se těsně u parity s dolarem. Výnosy dluhopisů v Evropě mírně rostou a akcie jsou na tom smíšeně při malých změnách na hlavních indexech.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:33 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5738 -0.0859 24.6136 24.5624 CZK/USD 24.5750 0.0041 24.6505 24.5400 HUF/EUR 397.9001 0.2881 399.8698 395.6407 PLN/EUR 4.7258 0.0074 4.7297 4.7100

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9578 -0.2047 6.9764 6.9469 JPY/EUR 144.0630 0.1234 144.1050 143.3230 JPY/USD 144.0850 0.2303 144.1260 143.4630

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8709 0.3908 0.8710 0.8668 CHF/EUR 0.9751 -0.2455 0.9780 0.9740 NOK/EUR 10.0306 0.3562 10.0379 9.9778 SEK/EUR 10.7049 -0.0168 10.7156 10.6885 USD/EUR 0.9999 -0.1049 1.0015 0.9977

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4870 0.6691 1.4896 1.4762 CAD/USD 1.3140 0.1391 1.3148 1.3105