Probíhají strukturální změny, které ještě nejsou plně odraženy v cenách akcií, tvrdí investor Jensen

Trhy nyní počítají s rychlým návratem věcí ke stavu, který byl dříve běžný. Inflace by se podle nich měla vrátit mezi 2 – 3 % během 18 měsíců a zisky porostou běžným tempem. Jinak řečeno, vše se bude normalizovat. Jenže ve skutečnosti se stále nacházíme v první fázi výraznější změny, která mimo jiné zahrnuje deglobalizaci. Na fóru SALT New York to uvedl jeden z ředitelů Bridgewater Associates Greg Jensen.



Vedle deglobalizace je znát i „definancializace“ a svět se také snaží vypořádat s nižší dostupností energií. Probíhá tak proces, který výrazně mění situaci ve srovnání s tím, co bylo běžné před pandemií. Současná inflace je podle experta i výsledkem silné monetární a fiskální stimulace a nyní již ekonomická politika nemůže dosáhnout předchozích cílů, tedy nízké inflace a „rozumného růstu“. Trhy ale tyto limity neodrážejí.



Jensen míní, že pro Fed je stále jednoduché držet jestřábí tón, protože nezaměstnanost zůstává na velmi nízkých hodnotách. To se ale může změnit, pokud se inflace bude držet nad očekáváními a růst začne oslabovat. Takový vývoj by se projevil i na ziskovosti obchodovaných firem, jejichž akcie podle investora z historického hlediska nejsou nijak levné. Proběhlá korekce se sice může na první pohled jevit jako velká, ale s ohledem na strukturální změny tomu tak podle Jensena není.







Investor míní, že v ekonomice a na trzích probíhají velké a kratší cykly. V rámci těch druhých bylo nejdříve dosaženo limitu na straně síly firem, pak přišel příklon k větší vládě a její roli v celém hospodářství. Spolu s tím šla monetární a fiskální stimulace, které se podepsaly na inflaci. V neposlední řadě pak po celá desetiletí probíhala globalizace, nyní se ale trend otáčí. Krátkodobým trendům by pak Jensen podle svých slov nevěnoval velkou pozornost, rozhodující pro dlouhodobé investory je právě deglobalizace, definancializace a vliv vlád v celé ekonomice. „Na to je třeba být připraven,“ dodal investor.



Americké trhy jsou „naceněny na to, že budou nejlepší“. Jsou „centrem finanční bubliny“, důvodem je i to, že dříve vytvořená likvidita se nedostala do zbytku světa, ale zůstala v USA. Na Bridgewater Associates si pak Jensen pochvaloval, že nejde o společnost, která by musela držet jen dlouhé pozice. Může otevírat i krátké pozice, což se podle investora může v současném prostředí hodit.



Zdroj: Bridgewater Associates