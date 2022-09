Do jednotlivých akcií bych nyní nešel, přiznává El-Erian. Makroekonomickým vlivům se nelze vyhnout

Mohamed El-Erian působí mimo jiné jako poradce společnosti a na CNBC tvrdil, že nyní dochází ke změně ve třech významných oblastech: „Mění se růstové paradigma, paradigma likvidity a globalizace.“ Taková změna podle experta přináší turbulence, ale pozitivní je cíl, ke kterému by měla vést.



Ekonom k uvedenému dodal, že roste nedůvěra v ekonomickou politiku a za příklad dal Velkou Británii, kde je podle něj tento trend jasně patrný. Dříve přitom ekonomická politika sloužila jako nástroj k tlumení volatility na trzích. Ta je nyní vysoká i na trhu amerických vládních dluhopisů.



Běžně se investoři podle ekonoma, co se týče volatility, zaměřují na trhy obligací s vysokým výnosem či třeba na rozvíjející se trhy. Nyní se ale situace mění a investoři se obávají i volatility na zmíněných trzích s vládními dluhopisy. Květen 2013 či třeba březen 2020 byly v tomto ohledu podobné a El-Erian tvrdí, že lidé, kteří se na těchto trzích pohybují, se v současnosti obávají o jejich funkčnost. Podle něj jde přitom o nejdůležitější trh v globálním hospodářství.







Na otázku týkající se růstu výnosů dlouhodobějších dluhopisů pak expert odpověděl, že by nepřeceňoval jeho význam pro celou ekonomiku. Roli tu totiž hrají technické faktory související s tím, jak se snížila nabídka likvidity. A jak El-Erian vidí situaci na akciovém trhu? Domnívá se, že některé tituly jsou velmi atraktivní a na trhu je hodnota. Jenže v současné době „se nelze vyhnout makroekonomickým vlivům“.



El-Erian podle svých slov momentálně drží hodně hotovosti a v rozhovoru zalitoval, že není přítomen moderátor, se kterým uzavřel sázku týkající se dalšího vývoje na akciích. Ekonom se vsadil, že index S&P 500 předtím, než se dostane na 4400 bodů, klesne na 3600 bodů. „To nyní vypadá pravděpodobně,“ dodal expert. Sám by podle svých slov v současné době „nešel do jednotlivých akcií, protože ty jsou výrazně ovlivněny celkovým děním na trzích“. Vše ale uzavřel s tím, že „na trhu je dnes velká hodnota“.



Zdroj: CNBC