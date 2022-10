Sláva, či prokletí přírodního bohatství? Nizozemci by mohli vyprávět

Presne jak pisete. Kdyz pak student dohledava po vlastni ose proc "surovinově bohatí" chudnou, zjisti, že TECHNOLOGIE TĚŽBY obnáší víc než krumpáč a lopatu. A tak se nerostné ložisko netěží kvůli absenci poplatku za těžební patentová práva (napr. podil na privatizaci, Nigérie, ČR-lithium) anebo diky uvaleným sankcím (Venezuela). /// Popsaný případ guldenu pak názorně demonstruje vývoj EUR za posledni rok (minus 20% k USD), z titulu uplatněných sankcí, přičemž poptávka po EUR ze strany ruskych dodavatelu do EU se zaokrouhlila 8.sankčním balíkem teprve na 40% původního stavu... o úskalích měnových disproporcí v globále mluvila Georgieva už 6-8M zpátky. Směnný kurz EUR aby se NESTAL NEDOVOLENÝM NÁSTROJEM ekonomické války, anebo nedávná intervence před hrozícím pádem britského penzijního systému (!) to jsou holt následky vzniku nové železné opony. Západ dnes potřebuje rozvrat Ruska -nebo minimálně ZPRIVATIZOVAT MAJETEK UA - a posunout své impérium opět o kus dál na Východ (jako v 1989). Tak aby současný globální průběžný penzijní systém pro střední třídu a veterány byl solventní další 1-2 dekády. 150 developing & low-income countries z celkem 196 nebudou chtít privatizovat národní majetek jen kvůli tomu, že to Západ potřebuje, "když dává potřebným". Na druhou stranu si dokážu představit (možná NAIVNÍ) myšlenku zpeněžit lépe než komerčně síť 12 tisíců satelitů Starlink. Např.G7 by v budoucnu mohla financovat službu ZDARMA do KAŽDÉ RODINY alias zájmové země KDEKOLIV. A tím ovlivnit smýšlení veřejnosti a postupně eliminovat diktátory a UMOŽNIT místní populaci žít v blahobytu s dostatkem potravin a bez zbraní.

Mudr.c