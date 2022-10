Klesá schopnost spravovat společné věci, hlavně se hledají nepřátelé

Brad DeLong z U.C. Berkeley míní, že světová ekonomika si prošla výrazným zlomem v roce 1870 a pak přišlo dlouhé období prudkého technologického pokroku. Ten by mimo jiné mohl zajistit, aby „bylo dost pro všechny“ – viz první část rozhovoru zde. Druhým významným zlomem ale byl podle ekonoma rok 2010 a ve druhé části rozhovoru na Bloombergu vysvětloval, proč.



DeLong připomněl práci Johna Fernalda, který se domnívá, že někdy po roce 2005 došlo ke znatelnému poklesu tempa technologického pokroku. K tomu DeLong míní, že společnost také ztrácí „společenské a ekonomické znalosti týkající se toho, jak spravovat věci.“ Projevuje se to i tím, že byly dány stranou fungující principy finanční regulace či makroekonomické politiky. Za příklad dal ekonom rok 2012, kdy podle svých slov spolu se Summersem volali po fiskálním uvolnění s tím, že v tehdejší situaci nepředstavovalo žádné riziko.



DeLong také uvedl, že země jako Spojené státy či Velká Británie byly kdysi považovány za ty, ze kterých si jiné ekonomiky braly příklad. „Nyní se ale jezdí do Číny nebo Indie,“ míní ekonom. Podle něj se lidé dnes domnívají, že Spojené státy nemají o nic lepší schopnost pracovat s novými technologiemi než jiné země. A „jako společnost mají více problémů než ostatní“.



DeLong následně dostal otázku, zda je podle něj problém „nedostatek ideí či nedostatek vnitřní koheze společnosti“. Odpověděl, že to druhé a jde o výsledek velkého rozdílu v bohatství a příjmech, který v USA panuje. Srovnal v této souvislosti Spojené státy v roce 1900 a jejich současnou situaci. Politika podle něj byla tehdy stejně neurvalá jako nyní. V současné době se ale přidává ještě jeden aspekt, který se projevuje i v médiích. Tím je důraz na to, „kdo jsou moji nepřátelé.“ Podle DeLonga tedy dochází k tomu, že nejdříve je deklarován seznam nepřátel, „a pokud máme společné nepřátele, budu ti naslouchat.“





Zdroj: Bloomberg