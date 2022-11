Zmírnění napětí mezi Čínou a USA povzbuzuje trhy, sází se i na nižší tempo zvyšování sazeb Fedu

Světové akciové trhy jsou dnes povzbuzené zmírněním napětí mezi Čínou a USA. Roste značně i důvěra, že Fed bude schopen zpomalit tempo zvyšování úrokových sazeb. Evropský Stoxx 600 kolísal, zatímco futures na americké akcie ukazovaly mírný růst: S&P 500 a Nasdaq 100 rostly dopoledne přibližně o 0,5 %, resp. 0,8 %. V Asii hongkongský Hang Seng index vzrostl o 3,6 %. V Evropě nejvíce klesaly aerolinky, když a Ryanair ztrácely 1 až 1,5 %.



V posledních dnech se spíše obchoduje na makroekonomických ukazatelích, než na čemkoli jiném. Podle mnohých názorů nižší inflační data umožní Fedu po třech zvýšeních sazeb o 75 bazických bodů zvýšit sazby po 50 bazických bodech. Tento názor podpořila místopředsedkyně Lael Brainardová, která v pondělí uvedla, že by bylo pravděpodobně "vhodné brzy přejít na pomalejší tempo zvyšování".

Trh se musí potýkat na druhou stranu s otázkou, jak dlouho bude Fed držet sazby na této úrovni. Panuje určitý pozitivní sentiment, že Fed se někdy v roce 2023 otočí.



V pondělí proběhlo setkání prezidenta Si Ťin-pchinga a Joea Bidena, které vyvolalo naděje na oteplení vztahů mezi oběma velmocemi. Přišlo poté, co Peking oznámil opatření na podporu sužovaného čínského realitního sektoru a uvolnění omezení Covidu. Čínské technologické akcie patřily k hlavním přispěvatelům k růstu indexu MSCI Asia Pacific. Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing vzrostla až o 9,4 % poté, co Warren Buffett získal podíl ve výši přibližně 5 miliard USD v této společnosti.