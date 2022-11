PIMCO: Blíží se obrat mezi akciemi a dluhopisy. Trhy to přehání s očekávaným poklesem sazeb

Podle Bloombergu Fed nechce, aby ceny dluhopisů rostly a jejich výnosy tak klesaly. Pokud by k tomu docházelo, americká centrální banka by možná přikročila k razantnějšímu zvedání sazeb tak, aby nedocházelo k přílišnému uvolnění finančních podmínek v době, kdy se Fed snaží snížit inflační tlaky. Erin Browne z Pacific Investment Management Co. se domnívá, že přesně takovému problému nyní Fed čelí a během následujících několika měsíců čelit bude.



Investorka uvedla, že Fed se přesouvá k pomalejšímu zvedání sazeb, nechce ale, aby zároveň docházelo k uvolnění finančních podmínek. Pokud k tomu bude docházet, zvyšuje se pravděpodobnost dalšího zvedání sazeb a celá věc je tak trochu zacyklená. Tato rostoucí pravděpodobnost by totiž zase omezovala prostor pro pokles výnosů dluhopisů, což by obratem snižovalo nutnost razantnějšího růstu sazeb.



Důležitá bude podle expertky komunikace ze strany centrální banky. Ta by totiž měla na jednu stranu dávat najevo, že se pohybuje směrem k nižším skokům v sazbách. Na stranu druhou by ale mělo být jednoznačně zřejmé, že se „v žádném případě neblíží pauza snižování sazeb“. Browne k tomu dodala, že forwardové trhy nyní ve svých cenách odrážejí očekávání dvojího snížení sazeb v příštím roce. „Myslím si, že to je přehnaně agresivní s ohledem na to, s čím Fed nakonec přijde,“ dodala investorka.





Browne uvedla, že během recese se korelace mezi dluhopisy a akciemi dostává do negativních čísel. Akcie totiž mohou dál oslabovat, ale dluhopisy si začínají vést dobře. Jde o změnu ve srovnání s předchozí fází cyklu, kdy akcie i dluhopisy obvykle klesají a korelace mezi nimi je tedy pozitivní. Bodu, kdy se korelace překlopí do negativních čísel, jsme podle expertky pravděpodobně vzdáleni měsíc či dva. Musí na to být splněno několik podmínek včetně snížení volatility na dluhopisových trzích a větší důvěry v obrat inflace směrem dolů. V neposlední řadě musí být jasnější, že Fed se pohybuje směrem k menším skokům v sazbách.



Ohledně korporátních dluhopisů Browne uvedla, že během následujícího roku si podle ní budou vést nejlépe obligace vydané silnějšími společnostmi. Tedy firmami, které jsou schopny vykazovat dobré výsledky i v prostředí nižšího růstu nominálního produktu. Protože právě takové prostředí by podle expertky mělo v příštích měsících panovat.



Zdroj: Bloomberg