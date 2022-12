Hlavní trhy se zvedají, koruna je před ČNB v klidu

Překvapení z kroku japonské centrální banky opadlo a další významné impulsy hlavní trhy nedostávají. Do konce roku není na programu žádná velká riziková událost, která by mohla ještě situaci podstatně měnit. A investoři berou absenci nových zpráv spíše jako plus.



Dnes dopoledne vidíme mírný pokles výnosů na hlavních dluhopisových trzích a také akcie jsou na tom docela dobře. Mezi klíčovými indexy je tentokrát ve vedení CAC 40 s jednoprocentním ziskem. Po nevýrazné včerejší seanci se zvedají také americké futures. Eurodolar dál balancuje lehce nad 1,0600.



Koruna se už podívala pod 24,20 za euro, načež se dnes vrací mírně nad tuto úroveň. Čeká ji sice poslední letošní zasedání ČNB, ale prostor pro překvapení v něm příliš nevidíme. Centrální banka nechá úrokové sazby beze změny a dál se bude držet jejich stability jakožto základního scénáře. Rétoricky si sice musí nechat prostor pro případné zvýšení, ale to je nyní nepravděpodobné. Zároveň se může bez problému dál hlásit k usměrňování kurzu koruny, pokud to bude třeba.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:55 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2164 0.1068 24.2167 24.1637 CZK/USD 22.8080 0.1823 22.8120 22.7325 HUF/EUR 402.5750 -0.0472 403.3349 401.1042 PLN/EUR 4.6673 -0.1071 4.6761 4.6647

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4058 0.1142 7.4129 7.3917 JPY/EUR 139.7870 -0.1507 140.5307 139.7400 JPY/USD 131.6890 -0.0357 132.3700 131.5015

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8746 0.2976 0.8760 0.8715 CHF/EUR 0.9833 -0.0600 0.9863 0.9825 NOK/EUR 10.4761 -0.1279 10.5141 10.4727 SEK/EUR 11.0708 -0.0641 11.0876 11.0580 USD/EUR 1.0615 -0.1007 1.0637 1.0607

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4986 0.1199 1.5024 1.4930 CAD/USD 1.3618 0.0647 1.3626 1.3589