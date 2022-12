Konec růstu sazeb?

Tom Lee ze společnosti Fundtrat Global Advisors hovoří o velké možnosti nulového růstu sazeb v příštím roce. Co by ale Fed přimělo k tomu, aby již sazby nezvedal? Podle investora se asi většina lidí bude domnívat, že příčinou by byla recese. Nicméně Fed může se zvedáním přestat i kvůli výraznému poklesu inflace.



Lee míní, že kdyby pokračoval trend nastavený v posledních dvou měsících, celoroční inflace by se mohla dostat pod očekávání centrální banky. K tomu se Lee domnívá, že inflace bude znatelně slábnout i během dalšího půl roku. K tomuto názoru jej vede oslabující trh realit, který podle experta ovlivňuje asi 60 % jádrové inflace.



Dluhopisové trhy podle experta už nyní „předpokládají, že Fed nebude příští roku sazby dál zvedat.“ V této souvislosti Lee upozornil, že výnosy dvouletých vládních dluhopisů „se nachází přesně tam, kde sazby Fedu.“ Pokud se navíc dostaví oslabení na trhu práce, pro Fed „bude těžké tvrdit, že je třeba dál zvedat sazby.“



frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

O inflaci na CNBC hovořil i David Wessel z Brookings Institute. Podle něj inflace skutečně klesá, ale nachází se stále daleko od cíle ve výši 2 %. Na rozdíl od Leeho se ale tento ekonom domnívá, že Fedu nebude dosavadní pokles stačit na to, aby přestal s utahováním své politiky. Dá se tak usuzovat mimo jiné z prohlášení šéfa Fedu Powella, podle kterých mzdy rostou stále příliš rychle na to, aby došlo k požadovanému poklesu inflace.

Podle Wessela tedy bude centrální banka dál zvedat sazby a „pokles inflace na 2 % může trvat několik let“. K tomu ekonom dodal, že mezitím Fed může změnit inflační cíl. Fed by podle ekonoma také rád viděl vyšší nezaměstnanost sazby bude zvedat tak dlouho, dokud k tomu nedojde. Co stojí za pokračující silou amerického trhu práce?V první řadě samotná síla amerického hospodářství. K tomu ekonom upozornil na slabší nabídku práce, která přispívá k tlaku na vyšší mzdy . Povzbuzující mohou být v tomto ohledu čísla z posledního týdne, která ukazují na rostoucí počet imigrantů. Imigrace předtím klesla kvůli pandemii a politice předchozí prezidenta, což podle ekonoma také táhlo nahoru růst mezd . Obrat na tomto poli by tak působil opačně.Na závěr Wessel uvedl, že podle něj by akciový trh měl věřit tomu, co Fed říká. On sám věří v to, že americká centrální banka je pevně rozhodnuta snížit inflaci . A její šéf Jay Powell nechce odejít ze své funkce jako ten, který nechal inflaci rozjet mimo kontrolu.Zdroj: CNBC