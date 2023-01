Problémy německého průmyslu se zásobováním v prosinci polevily

Problémy německých průmyslových podniků se zásobováním v závěru loňského roku výrazně polevily. Na potíže s nedostatkem surovin a polotovarů si v prosinci stěžovalo 50,7 procenta dotazovaných firem, zatímco v listopadu to bylo 59,3 procenta. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnil mnichovský ekonomický institut Ifo.



Podíl podniků hlásících potíže se zásobováním se v prosinci snížil již třetí měsíc za sebou. "Zdá se, že výpadky v dodávkách v řadě odvětví polevují," uvedl Klaus Wohlrabe, který má v institutu Ifo průzkumy na starosti. "To v nadcházejících měsících ekonomiku podpoří," dodal. Varoval nicméně, že situaci v zásobování může znovu zkomplikovat vývoj kolem šíření koronaviru v Číně.



Institut rovněž upozornil, že situace nadále zůstává velmi obtížná v automobilovém sektoru. Potíže v dodavatelském řetězci v tomto odvětví v prosinci podle průzkumu Ifo hlásily více než tři čtvrtiny podniků.



Problémy s nedostatkem součástek, zejména čipů, již delší dobu narušují výrobu automobilů po celém světě. Listopadová studie poradenské společnosti Alix Partners předpověděla, že globální automobilový průmysl se bude s omezováním výroby v důsledku nedostatku čipů potýkat přinejmenším do roku 2024.