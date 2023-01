Spotřebitelské ceny v ČR v prosinci meziročně zpomalily růst na 15,8 pct, meziměsíčně stagnovaly

Celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v prosinci stejná jako v listopadu (meziměsíční změna 0,0 %). Pokles cen především v oddíle doprava byl kompenzován růstem cen zejména v oddílech bydlení, rekreace a kultura a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 15,8 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v listopadu. Průměrná míra inflace za celý rok 2022 byla 15,1 %.





"Inflace je od října stále do velké míry ovlivněna vládním opatřením, zejména úsporným energetickým tarifem a odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje," uvádí hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler. "Bez tohoto vlivu by se inflace v prosinci pohybovala ve výši 19,3 % yoy, pokud bychom však zohlednili i efekt odpuštění DPH u energií z konce roku 2021, tj. efekt nízké srovnávací základny, byla by hodnota prosincové inflace zhruba o procentní bod nižší. Inflace bez obou administrativních vlivů by se tak v prosinci pohybovala kolem 18 %. Za celý rok 2022 dosáhla inflace 15,1 %, v letošním roce ji prozatím odhadujeme na 10 %."



Meziměsíční srovnání



Meziměsíčně se celková cenová hladina v prosinci nezměnila. Cenový vývoj byl však v jednotlivých oddílech spotřebního koše odlišný. Zejména v oddíle doprava klesly ceny pohonných hmot a olejů o 10,5 %. Růst cen byl naopak zaznamenán v oddíle bydlení, kde byly meziměsíčně vyšší zejména ceny zemního plynu o 2,0 % a elektřiny o 1,2 %. V oddíle rekreace a kultura vzrostly ceny dovolených s komplexními službami o 2,1 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se zvýšily především ceny polotučného trvanlivého mléka o 8,0 %, vajec o 5,9 %, chleba o 1,6 %, brambor o 6,9 % a cukru o 4,7 %. Nižší byly oproti listopadu zejména ceny ovoce o 3,2 %, masa o 0,6 % a másla o 3,7 %.



Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 %, zatímco ceny služeb o 0,3 % vzrostly.



Meziroční srovnání



Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 15,8 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v listopadu. Toto zpomalení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle doprava, kde zmírnil růst cen automobilů na 9,2 % (v listopadu 12,7 %) a cen pohonných hmot a olejů na 4,4 % (v listopadu 14,5 %).



Na meziroční růst cenové hladiny měly v prosinci nadále největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a ceny v oddíle bydlení. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší zejména ceny mouky o 42,0 %, chleba o 37,6 %, drůbežího masa o 42,8 %, polotučného trvanlivého mléka o 55,4 %, vajec o 92,4 %, olejů a tuků o 38,2 % a cukru o 98,9 %. V oddíle bydlení kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 5,9 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 20,8 %, vodného o 5,3 %, stočného o 6,4 %, zemního plynu o 140,2 %, tuhých paliv o 66,4 % a tepla a teplé vody o 28,8 %. Ceny elektřiny klesly o 21,2 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle stravování a ubytování, kde byly vyšší ceny stravovacích služeb o 26,1 % a ceny ubytovacích služeb o 21,3 %.



Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) se zvýšily o 10,9 % (v listopadu o 11,9 %) zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a cen stavebních prací. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 116,4 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 17,8 % a ceny služeb o 12,5 %.

"Za celý rok 2022 dosáhla inflace v průměru 15,1 %, což je nejvyšší hodnota od roku 1993," uvádí Seidler. "Inflace minulého roku je však do velké míry již nepodstatná, hlavní pozornost se nyní přesouvá na lednovou inflaci, která ovlivní celoroční trajektorii inflace a zároveň ukáže, jak citelně firmy začátkem roku dále promítly zvýšené náklady do svých cen. Pro rok 2023 nyní odhadujeme inflaci kolem 10 % s tím, že v první polovině roku se bude pohybovat nad touto hranicí, druhou polovinu pod ní. Proinflační rizika souvisí zejména s citelnějším propisem vysokých cen energií do finálních cen, naopak protiinflačním rizikem může být výrazně silnější recese."

Zdroj: ČSÚ, ČBA