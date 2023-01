Rozbřesk: Německo uniká recesi a koruna při prezidentské volbě klidná u 24,00 k euru

Čísla z německé ekonomiky přinesla příjemné překvapení. Podle německého statistického úřadu ekonomika za celý rok 2022 vzrostla o 1,9 % a to znamená, že na konci roku (ve čtvrtém kvartále) stagnovala a zatím nesklouzla do recese. A vzhledem k teplejšímu počasí, plným zásobníkům a nižším cenám zemního plynu je pravděpodobné, že do ní nespadne ani z počátku roku 2023.



Rok 2022 tedy nakonec dopadl pro největší evropskou ekonomiku překvapivě dobře - nehledě na prudké propady podnikatelských a spotřebitelských nálad po ruské invazi, dosáhla německá ekonomika solidního růstu. Bylo to však do značné míry díky spotřebě domácností hnané uvolněním pandemických opatření a rozpouštěním úspor z pandemické éry. Svoji roli také sehrály nové stimuly směřující směrem k domácnostem. V roce 2023 však bude situace složitější. Tváří v tvář klesajícím reálným příjmům bude pro německé domácnosti složité dál zvyšovat reálnou spotřebu. Jen pro srovnání, ta česká pod tlakem vysoké inflace reálně padá již čtvrtý kvartál v řadě.





Jak výrazné mohou být problémy německé ekonomiky, bude do značné míry záležet na třech faktorech - na další dynamice energetické krize (dané zejména stavem zásobníků na konci této zimy), na síle americké ekonomiky (v reakci na restriktivní politiku Fedu) a na poptávce z Číny (dané primárně dynamikou pandemie). Právě kondice americké a čínské ekonomiky jsou pro otevřenou německou ekonomiku, závislou na dynamice globálního obchodu, zpravidla klíčové. I když poslední vývoj na všech frontách ukazuje trochu “protrhanější” oblohu, rozhodně není vyhráno a my dále předpokládáme dynamiku německého HDP v blízkosti nuly.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna jako by držela přikována v blízkosti 24,00 EUR/CZK. Koruna z našeho pohledu nemá fundamentálně moc důvodů dál posilovat, na druhou stranu globální prostředí (silná čísla z Německa, slabý dolar) jí přeje a navíc má v zádech ČNB, která je při výraznějším oslabení ochotna intervenovat na její podporu. To vše nahrává relativně malé volatilitě EUR/CZK…, navíc v týdnu, kde nečekáme z domácího prostředí žádná důležitá čísla a ani výsledek prvního kola prezidentských voleb tradičně pro českou měnu nebývá nijak zásadní událostí.



Eurodolar

Překvapivě dobrý výsledek německé ekonomiky (viz úvod) poslal eurodolar ještě výše. Začátek týdne by mohl být klidnější s ohledem na státní svátek v USA. Jednou z hlavních událostí pro eurodolar může být tento týden trochu paradoxně zasedání Bank of Japan ve středu ráno, neboť hrozí, že japonská centrální banka upraví svoji politiku kontroly výnosové křivky. To by mohl skokově posílit japonský yen a globálně tím oslabit dolar.



Akcie

Americké indexy se poslední obchodní den minulého týdne prakticky nepohnuly a uzavřely v lehkých ziscích. JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo a Citigroup v pátek po svých reportech rostly o 1,7-3,2 %. Příliš se ale nedařilo akciím automobilky Tesla, která propadla o 0,9 %. Výsledky hospodaření taktéž představila zdravotní pojišťovna UnitedHealth, která překonala odhady analytiků, ovšem 2% zisk neudržela a zakončila obchodní seanci 1,3 % ve ztrátě. Aerolinka Delta Air Lines představila výhled pod odhadem a na to konto propadla o 3,5 %.