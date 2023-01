Hrozící dosažení dluhového stropu v USA začíná znepokojovat investory

Ve Spojených státech se opět schyluje ke dluhovému stropu, což investorům přidává další starosti o trhy. USA ve čtvrtek pravděpodobně dosáhnou svého stanoveného limitu půjček ve výši 31,4 bilionu dolarů, což donutí ministerstvo financí zavést mimořádná opatření pro správu hotovosti, která pravděpodobně mohou zabránit nesplácení dluhu až do začátku června. Opakující se legislativní spory ohledně dluhových limitů se v posledních desetiletí vyřešily z velké části dříve, než se mohly projevit na trzích. Ale tentokrát se někteří investoři se obávají, že těsná většina republikánské strany v Kongresu by mohla dosažení kompromisu ztížit.



CO JE DLUHOVÝ STROP?



Dluhový strop je maximální částka, kterou si vláda USA může půjčit, aby splnila své finanční závazky. Po dosažení stropu nemůže ministerstvo financí vydat žádné další směnky, pokladniční poukázky či dluhopisy a účty smí platit pouze z daňových příjmů. Tento trop se v současnosti rovná zhruba 120 % ročního hospodářského výkonu země.





KDY DOSÁHNOU SPOJENÉ STÁTY DLUHOVÉHO STROPU?



Americká ministryně financí Janet Yellenová minulý týden uvedla, že vláda může platit své účty pouze do začátku června, aniž by navýšila limit. Vláda tak vyčerpá své hotovostní a výpůjční kapacity někdy ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí, což je dříve, než odhadují někteří analytici. Jonathan Cohn, vedoucí strategie obchodování s úrokovými sazbami v v New Yorku, odhaduje toto datum někdy mezi zářím a začátkem listopadu. odhaduje, že dluhového stropu bude dosaženo mezi srpnem a říjnem.



CO MŮŽE MINISTERSTVO UDĚLAT PRO SPLNĚNÍ SVÝCH ZÁVAZKŮ?



Po dosažení dluhového limitu může vláda použít hotovost a mimořádná opatření. K 13. lednu byl konečný zůstatek na hlavním účtu státní pokladny (TGA) 321,5 miliardy dolarů. Yellen uvedla, že ministerstvo financí tento měsíc očekává pozastavení nových investic do dvou vládních důchodových fondů a pozastavení reinvestic u spoření pro federální zaměstnance.





ODRÁŽÍ CENY DLUHOPISŮ RIZIKA DEFAULTU USA?



Některé státní pokladniční poukázky se splatností v druhé polovině roku již na svých výnosech vykazují prémii, která může být podle některých analytiků navázaná na vyšší riziko nesplácení v tomto období.

Mezitím náklady na pojištění amerického dluhu proti nesplácení na dobu pěti let v úterý činily přibližně 32 bazických bodů, což je nejširší rozpětí od roku 2013.





„Křivka státních dluhopisů vykazuje v 3. až 4. čtvrtletí určité zkreslení, což je v souladu s vyčerpáním dočasných opatření, která vláda může nyní použít k vyvážení státní pokladny za účelem financování vlády,“ řekl Eric Theoret, globální makrostratég společnosti Manulife Investment Management. Podle Andrewa Huntera, hlavního amerického ekonoma ze společnosti Capital Economics, mohou výnosy státních pokladničních poukázek a dluhopisů splatných letos v létě v nadcházejících měsících vzrůst, protože riziko krize roste.



CO SE STANE, KDYŽ SPOJENÉ STÁTY DOSÁHNOU DEFAULTU?



Rostoucí riziko nesplácení by mohlo přimět některé investory k přesunu peněz do mezinárodních akcií a dluhopisů zahraničních vlád. V roce 2011 patová politická situace ve Washingtonu ohledně dluhového stropu vyvolala výprodej na akciích a přivedla Spojené státy na pokraj platební neschopnosti a země ztratila svůj nejvyšší úvěrový rating AAA od Standard & Poor's.



Goldman Sachs ve své zprávě uvedla, že index S&P 500 během krize v roce 2011 klesl o 15 %, přičemž akcie s největší expozicí vůči americkým federálním výdajům klesly o 25 %. Když v roce 2021 čelil Kongres blížícímu se termínu financování vlády a řešení dluhového stropu, určité oslabení akcií a anomálie v oceňování krátkodobých státních pokladničních poukázek rovněž ukazovalo na rostoucí obavy.



Skutečný default amerického dluhu by pravděpodobně vyvolal otřesy na globálních finančních trzích, protože investoři by ztratili důvěru ve schopnost USA splácet své dluhopisy, které jsou považovány za jednu z nejbezpečnějších investic a slouží jako stavební kameny pro světový finanční systém. To „by mohlo zanechat trvalé jizvy, včetně trvalého nárůstu nákladů na financování amerického federálního dluhu,“ řekl David Kelly, hlavní globální stratég společnosti J.P. Morgan Asset Management.

