Otevíráme online přenos k finále prezidentské volby 2023 v Česku. Z prvního místa v prvním kole do ní vstupuje Petr Pavel poměrem hlasů 35,4 % ku 34,99 % pro Andreje Babiše. Průzkumy v období mezi prvním a druhým kolem přisuzují vítězství jednoznačně Petru Pavlovi. Volit jdeme v pátek 27. ledna od 14:00 do 22:00 a v sobotu 28. ledna od 8:00 do 14:00. Podporu Petru Pavlovi do druhého kola otevřeně vyjádřili Pavel Fischer, Danuše Nerudová, Pavla podpořil také Diviš. Sledujeme online na Patria.cz.