Šumy kolem obchodování s ETF? V Patrii je svět v pořádku. Burzovně obchodované fondy jsou chytrou volbou nejen pro začínající investory

Na sociálních sítích a postupně v médiích se objevují zprávy, podle kterých byl jeden za zahraničních obchodníků s cennými papíry, působící také na tuzemském trhu, nucen v podstatě ze dne na den zastavit obchodování ETF z důvodů spojených s regulací. Z pozice vedoucího retailového brokera Patria Finance bychom rádi ujistili všechny klienty a nejen začínající investory – i v reakci na dotazy - že na obchodování široké palety ETF různými možnostmi s Patrií se nic nemění. Na ETF stojí služba automatického investování indigo, poplatkově zvýhodněné Pravidelné investice už od 500 korun a samozřejmě přímé investování do konkrétních ETF před obchodní platformu. Burzovně obchodované fondy ETF jsou chytrou volbou nejen pro začínající investory.



Tuzemskými sociálními sítěmi a postupně také médii prochází informace, podle kterých byl jeden ze zahraničních brokerů, působících také na českém trhu, nucen pro tuzemské investory zastavit obchodování značné části ETF fondů prakticky ze dne na den. Jedná se o souvislost s regulací PRIIPs a poskytování informací o konkrétním investičním nástroji (konkrétním ETF) v tuzemském jazyce.



„Klienty Patria Finance zmíněná povinnost neovlivní. Odpovídajícími pravidly se řádně řídíme již několik let,“ konstatuje obchodní ředitel Patria Finance Martin Mráček.



Předmětná regulace říká zjednodušeně zhruba toto: U těch ETF, která obchodník s cennými papíry aktivně nabízí (marketing, investiční poradenství) platí povinnost překladu základních informací o těchto ETF (takzvaných KID) do českého jazyka a poskytnutí těchto českých KID klientům včasně dle požadavků regulace. Pak existuje celá širší paleta konkrétních ETF, která broker umožňuje zobchodovat, například v online obchodní platformě – takzvaný režim execution only. U takových ETF povinnost tvorby českých KID není.



Investice do burzovně obchodovaných fondů ETF s Patria Finance se díky plynule rostoucí atraktivitě posunuly do řádu desítek tisíc otevřených pozic. „Étéefka“ mohou v Patrii klienti nakupovat individuálně jako celé kusy, rostoucí tisíce klientů a klientek však využívají Pravidelné investice (https://finance.patria.cz/etf), kde Patria nabízí investici do vybraných ETF díky frakčnímu obchodování od pouhých 500 Kč. Na investicích do ETF je také založena služba automatického investování indigo (https://indigo.patria.cz).



V bilanci roku 2022 vedly z pohledu obchodovanosti klienty Patrie investice skrze ETF do klíčových amerických akciových indexů S&P 500 a Nasdaq . Ty byly následovány investicí do ETF globálního akciového indexu MSCI World a investicí do indexu rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets. Pátou příčku mezi klientsky nejoblíbenějšími ETF obsadila investice do titulů v německém akciovém indexu DAX . „V ETF univerzu byly nepřekvapivě nejoblíbenějšími ty papíry, které sledují výkon hlavních akciových benchmarků. Retailový investor zde dostává výhodu levné expozice a diverzifikace v rámci daného akciového trhu,“ komentoval bilanci roku 2022 na ETF zobchodovaných s Patrií seniorní analytik Patria Finance Branislav Soták. „Ze sektorového pohledu nás těší, že naši klienti byli aktivní v sektorech běžné spotřeby a energetiky. Oba tyto sektory, obzvláště energetika, s přehledem překonaly výkon širšího trhu,“ dodal.









indigo investuje za vás



Především pro začínající investory či jako zajímavý doplněk pro investory zkušené je postavena služba indigo od Patrie. S indigem klient investuje do burzovně obchodovaných fondů (ETF) a skrze ně do akcií či dluhopisů. Algoritmus indiga nejprve sám najde optimální mix konkrétních nabízených ETF dle cílů investora, minimalizuje rizika a pak investici a neustále hlídá vývoj na trzích. Indigo umí zakročit, investici přeskupit a třeba i ponechat proměnlivou část v hotovosti, aby chránilo před růstem rizika a případnými ztrátami vlivem vývoje na trzích. Nad jeho fungováním bdí tým zkušených analytiků Patrie, kteří jeho kroky mohou v případě potřeby usměrnit. Více se dozvíte na https://indigo.patria.cz. Investovat s indigem je možné od stokoruny díky takzvanému frakčnímu obchodování - indigo umí koupit i zlomek celého ETF, jehož jeden kus jinak stojí třeba stovky amerických dolarů nebo eur. Indigem Patria zpřístupňuje investování skutečně každému. Investovat lze pravidelně i jednorázově, v českých korunách, s jediným poplatkem rovným pro všechny ve výši 1 % z investované částky ročně.



Pravidelné investice s Patria Finance



Co když volbu konkrétních ETF nechci nechat na indigu a prosadit vlastní názor? Zkuste se podívat na Pravidelné investice s Patria Finance. Více o nich se dozvíte na https://finance.patria.cz/etf. Patria do Pravidelných investic zařadila celkem 14 klienty i začínajícími investory vyhledávaných ETF, do kterých lze investovat už od pouhých 500 korun měsíčně či 20 EUR a pro všechna tato ETF se vstupním poplatkem pouze 0,8 procenta. Stejně jako indigo umožňují Pravidelné investice nákup jen „kousku“ ETF díky frakčnímu obchodování. Investice do ETF, které si klient zvolí, probíhá měsíčně a automaticky. V nabídce naleznete ETF investující do hlavních světových akciových indexů, společností vyplácejících dividendy, do automatizace a robotiky, realit nebo do oblasti čisté energie.

Upozornění pro investory:

Výše uvedené sdělení není investičním poradenstvím ani investičním doporučením, nezohledňuje znalosti, zkušenosti v oblasti investování do investičních nástrojů ani finanční situaci investora, jeho cíle či postoj k riziku.



Toto sdělení není nabídkou podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ani veřejnou nabídkou podle § 1780 občanského zákoníku.



Hodnota, cena či příjem z investičních nástrojů se může měnit anebo být ovlivněna pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do investičních nástrojů znehodnocena. Návratnost investice není vždy jistá, každá investice obnáší riziko. Vysoký výnos představuje vyšší riziko, nízký výnos není vždy zárukou nižšího rizika. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna.